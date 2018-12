Amigos fazem ato em homenagem a aluno de Nutrição morto na porta da faculdade: 'Só pedimos paz'

Amigos e familiares de João Pedro Guedes, 25 anos, morto em uma tentativa de assalto realizaram ato em homenagem ao jovem, nesta sexta-feira (21), no Centro de Fortaleza, no local onde a vítima foi assassinada, em frente à faculdade onde ele estudava. Todos vestiram branco e levaram flores e uma faixa que dizia “Só pedimos paz”, que foi estendida em frente à instituição onde João estudava. Guedes foi lembrado como ''companheiro'' e ''excelente aluno".

João foi abordado por suspeitos enquanto estacionava o carro na noite de segunda-feira (17), próximo à calçada do Centro Universitário Unifametro. Os criminosos anunciaram assalto e pediram as chaves do carro. O estudante jogou a chave para os suspeitos, mas foi atingido e não resistiu aos ferimentos. Dois adolescentes suspeitos do crime foram apreendidos.

Manifestante levaram uma faixa pedindo pazJosé Leomar Flores também foram entregues durante ato em homenagem a João Pedro Guedes. José Leomar Manifestantes se reuniram no Centro de Fortaleza, local onde João Pedro Guedes foi assassinadoJosé Leomar Familiares e amigos usavam branco em ato de homenagem a João Pedro Guedes. José Leomar

'Companheiro de todos'

João estava no último ano do curso de Nutrição. A coordenadora do curso lembrou como João se relacionava com os amigos. “Ele era muito tímido, sempre sentava mais pro fim da sala. Mas um excelente aluno, muito companheiro de todos”, afirmou.

Simples e humilde. Foi assim que a tia Rita Goiana definiu o sobrinho. “Sempre foi tratado como um bebezão. Naquele dia, ele saiu de casa como qualquer pessoa, esperando voltar”.

O estudante Ronaldo Pessoa, um dos organizadores do ato, relatou a apreensão dos colegas. “A gente vem pra cá se formar numa profissão, e esperando nos dedicar à ela, mas só podemos fazer isso com mais segurança”.

João Pedro tinha planos de montar o próprio negócio, em parceria com a irmã, na área de Educação Física.