Amigo derruba carro no canal do Lagamar após dono do veículo pedir ajuda com manobra

Um veículo de modelo Fox caiu dentro do canal do Lagamar, em Fortaleza, nesta segunda-feira (28). Um amigo do dono do carro tentou fazer uma manobra e acabou derrubando o veículo no canal. O proprietário e o amigo consumiam bebidas alcóolicas antes do acidente.

O acidente ocorreu por volta de 9h, mas o veículo ainda permanecia na área até as 15h desta segunda, quando a reportagem do Sistema Verdes Mares esteve no local.

Ainda conforme informações dos moradores, a polícia esteve no local e não constatou irregularidades nos documentos do carro.

A Autarquia Municipal de Trânsito (AMC) não foi acionada.