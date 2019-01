AMC realiza operação para organizar trânsito no entorno das escolas de Fortaleza

Os entornos das escolas de Fortaleza que concentram maior tráfego de veículos será monitorado pela Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) a partir desta quarta-feira (23). A intenção é garantir um embarque e desembarque seguro e organizado dos alunos no início do período letivo, bem como disciplinar os condutores sobre as normas de circulação e a fluidez viária.

O uso do cinto de segurança, da cadeirinha, do bebê conforto, o assento de elevação, bem como as manobras de conversão e o uso do celular serão observados pelos agentes da autarquia. Também serão coibidas infrações de estacionamentos irregulares, que podem comprometer a fluidez do trânsito na região das escolas.

A cada dia, três escolas diferentes serão visitadas pelos agentes da AMC, das 6h às 9h e das 11h às 12h. Eles estarão em motocicletas, viaturas ou postos fixos, tendo como base de registros a Central de Atendimentos da AMC ou por meio de denúncias feitas pela população.

Em paralelo, a partir da quarta-feira (23/01) a Gerência de Educação estará com o projeto “Volta às Aulas” que, por meio de abordagens lúdicas e educativas, conscientiza pais, estudantes e professores para uma convivência pacífica no trânsito.

As instituições de ensino interessadas em receber o apoio da AMC pode fazer a solicitação por meio do telefone 190.