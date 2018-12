AMC implanta novo semáforo em cruzamento na Av. Paulino Rocha, no bairro Cajazeiras

O cruzamento da Rua Cel. Zacarias José de França com a Av. Dep. Paulino Rocha, no bairro Cajazeiras, vai ganhar um novo semáforo a partir das 20h desta quinta-feira (6).

Segundo a Autarquia Municipal de Trânsito (AMC), o novo equipamento vai proporcionar maior segurança na travessia de pedestres e controlar o tráfego de veículos no local.

A instalação do semáforo era um pedido antigo dos moradores do bairro por conta do grande fluxo de veículos e de pedestres.

A partir disso, a AMC fez um estudo técnico onde foi observado os riscos no cruzamento que apontava a necessidade de uma travessia segura. A Prefeitura espera que os acidentes tenham uma redução significativa no local.

O equipamento vai contar com tempo exclusivo para pedestres que pode ser acionado através de botões instalados no próprio semáforo.

Segundo a AMC, com esta nova implantação, Fortaleza contará com um total de 896 semáforos, sendo 492 centralizados e 404 convencionais.