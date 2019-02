Alegria e diversidade de ritmos e fantasias marcam o sábado de Pré-Carnaval em Fortaleza

O segundo sábado de Pré-Carnaval em Fortaleza teve batuque, samba no pé, marchinhas, animação e muita criatividade nas fantasias dos foliões em diversos pontos da capital cearense. O público acompanhou de perto a folia no Aterro da Praia de Iracema, no Largo dos Tremembés, na Praça do Ferreira e no Benfica.

A animação começou com o desfile dos blocos pelas ruas da Praia de Iracema, com Bloco Unidos da Cachorra abrindo a tarde de folia com muita alegria e irreverência. A enfermeira Isa Roberto de Lima, 57, era uma das foliãs a acompanhar o batuque do bloco. Apaixonada por samba e carnaval, ela diz não perder uma edição da festa em Fortaleza.

Os foliões seguiram atrás dos blocos Baqueta, Afoxé Omorisá Odê, Bonde Batuque, Cheiro, Camaleões do Vila e ainda puderam acompanhar o show de Roberta Fiúza no palco do Aterro.

O DJ Adrian Brasil e a Banda Casa Maré fizeram a alegria dos foliões no Mercado dos Pinhões. Com um público diversificado e majoritariamente jovem, o local foi tomado pela alegria e a descontração dos brincantes.

Alegria e descontração no Mercado dos Pinhões

No Bar da Mocinha, muitas famílias, com crianças, além de casais e idosos participam da festa ao som do bloco Num Ispaia Sinão Ienche que começou a sacudir os foliões desde as 6h da noite.

Na praça da Gentilânida, no Benfica, o show mais aguardado era da banda Os Alfazemas. As professoras Andrea Pinheiro, 46, Teresa Santos, 42, e a estudante de farmácia Natasha Pinheiro,19, estavam ansiosas pela apresentação da banda. Foi a primeira vez de Andrea e Teresa no festejo do bairro Benfica.

"É o nosso Carnaval em família. Minha filha e meu esposo vieram comigo", disse Andrea. "Aqui tem uma energia muito boa, as músicas são ótimas. Estou na expectativa pela programação do Carnaval, mas acho que o Pré anima muito mais", revelou Teresa.

O Largo dos Tremembés recebeu um grande número de foliões para acompanhar os shows de Renato Black e apreciar a apresentação do Bloco das Travestidas, uma das atrações mais aguardadas que, com muito brilho, trouxe para o público músicas com temas românticos.

A praça do Ferreira mais uma vez ficou lotada de apaixonados pelas marchinhas entoadas pelo tradiconal Bloco Concentra Mas Não Sai. Pelos quatro cantos da praça foi difícil encontrar alguém que não estivesse dançando e cantando ao som da banda que animou o público que parecia não querer mais ir embora.

Foliões se divertem ao som do Bloco Concentra Mas Não Sai na Praça do Ferreira Foto: José Leomar

Programação de domingo

A programação do Pré-Carnaval de Fortaleza segue neste domingo (10) em cinco polos da cidade, confira:

Mercado da Aerolândia: Renato Black, das 17h às 20h (BR-116, 5823 - Alto da Balança). Gratuito.

Passeio Público: Banda Aquarela, das 9h às 12h. (Praça dos Mártires - Centro). Gratuito.

Polo dos Queijos: Sambadelas/Alê Eloi, das 10h às 15h (Rua General Bezerril, 151 - Centro). Gratuito.

Largo dos Tremembés: Caravana Cultural / Selvagens à Procura de Lei convida Camaleões do Vila, das 17h às 21h. (Rua dos Tabajaras, 451– Praia de Iracema / ao lado do

Estoril). Gratuito.

Bailinho do Riomar: BBK e Joãozim Pé de Feijão, e 16h às 20h. (Estacionamento da Lagoa - Rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500). Gratuito.