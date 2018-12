Alças do viaduto da Dom Luís serão liberadas nesta quarta-feira (12)

As alças que dão acesso à Via Expressa e à Av. Dom Luís serão liberadas para o tráfego de veículos a partir desta quarta-feira (12). Os trechos haviam sido bloqueados há uma semana para a realização de obras para a instalação de dois novos viadutos para o Veículo Leve sobre Trilho (VLT) Parangaba-Mucuripe.

Os acessos para a Via Expressa estarão livres para os motoristas que vêm da Av. dos Jangadeiros ou da Av. Engenheiro Santana Júnior, no sentido praia, e também da Av. Dom Luís para quem vem da Via Expressa no sentido Sertão-Praia.

Segundo a Secretaria da Infraestrutura do Estado (Seinfra), a passagem de nível provisória, ao lado da estação Papicu, deverá ser fechada.

Agentes do Via Livre, da Prefeitura de Fortaleza, vão orientar os motoristas no local.