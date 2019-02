Ainda não fez a inscrição no Fies 2019? Prazo termina nesta quinta-feira

Quem ainda não se inscreveu no Fundo de Financiamento Estudantil (Fies 2019.1) tem até esta quinta-feira, 14 de fevereiro, às 23h59 do horário de Brasília, para realizar o procedimento. Os candidatos podem se candidatar à modalidade Juros Zero ou P-Fies caso tenham renda familiar mensal bruta de até, respectivamente, três e cinco salários mínimos.

As inscrições no Fies 2019 devem ser feitas na página oficial FiesSeleçãoAluno a partir do cadastro do número de CPF, data de nascimento, e-mail e senha. Em seguida, o candidato receberá um link para ativar o cadastro e inserir os dados solicitados. É permitida a candidatura em até 03 opções diferentes de cursos.

São 100 mil vagas disponibilizadas na modalidade Juros Zero (Fies), com percentual mínimo financiável de 50% e limite financeiro de R$ 42.983,70 por semestre. A modalidade P-Fies oferta 450 mil vagas e os primeiros pré-selecionados a se apresentarem na CPSA receberão dos agentes financeiros as melhores condições de financiamento.

Para se inscrever em ambas as modalidades, é preciso ter feito o Exame Nacional do Ensino Médio a partir de 2010. É preciso ter notas mínimas de 450 pontos nas provas objetivas e mais do que zero na redação.

Calendário do Fies 2019.1

O resultado dos pré-selecionados no Fies 2019.1 estará disponível em 25 de fevereiro. No dia seguinte, será iniciado o período de complementação das informações com dados requeridos para a contratação do financiamento. Na modalidade Fies, a complementação da inscrição acontece entre 26 de fevereiro e 7 de março. A convocação da lista de espera será feita entre 27 de fevereiro e 10 de abril.

Bolsa de estudo 2019

Uma alternativa ao financiamento estudantil é a bolsa de estudo para a graduação ofertada pelo Educa Mais Brasil em todas as regiões do país. Para o ensino superior, são mais de 400 mil oportunidades em 2019 e as matrículas já estão abertas.

As bolsas de estudo permitem descontos de até 70% nas mensalidades até o final da graduação e, ao terminar os estudos, não é necessário devolver o valor ou pagar juros. O Enem não é um requisito necessário, assim como também não é preciso comprovar renda. Saiba mais em www.educamaisbrasil.com.br.