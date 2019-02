Água escoa na Avenida Raul Barbosa e trânsito é normalizado

Na Av. Raul Brabosa, carros tiveram de trafegar na contramão para fugir da "lagoa" formada na via na manhã desta segunda Almir Gadelha

O fluxo de veículos foi normalizado na tarde desta segunda-feira (25) na avenida Raul Barbosa, em Fortaleza, após a via sofrer alagamento neste fim de semana, em decorrência das chuvas.

Segundo a Autarquia Municipal de Trânsito (AMC), a água baixou na avenida e os carros estão trafegando pelo local. O órgão informou também que não há notificações de pontos alagados na Avenida Perimetral.

Fortaleza amanheceu nesta segunda-feira (25) com vias alagadas por toda cidade após o temporal de domingo (24). Três importantes vias próximas às margens do Rio Cocó, tiveram trechos cobertos de água, complicando a vida de motoristas e passageiros de transportes públicos (avenidas Alberto Craveiro, Perimetral e Raul Barbosa)

Entre o sábado (24) e o domingo (25), choveu 120,3 milímetros na capital. As precipitações foram as maiores do ano em Fortaleza e levaram a barragem do Rio Cocó a sangrar.