Água da chuva invade escola municipal de Fortaleza

A Escola Professor José Rebouças Macambira, no bairro Jardim Guanabara, em Fortaleza teve salas de aula invadidas pela a água da chuva na quinta-feira (21). De acordo com os pais de alunos, a chuvas que ocorreram durante o dia não foram absorvidas pelo esgoto que fica em frente ao prédio da escola. A Secretaria Municipal da Educação (SME) informou que tomou conhecimento do ocorrido e acionou a Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) para resolver o problema.

A dona de casa Rafaella Ripardo, que tem seu filho de quatro anos estudando na instituição há três anos, contou que sempre ocorre essa situação. "É a segunda vez que alaga esse ano e dessa vez foi bem pior. A água da chuva se uniu com a que escorre do esgoto, que não escoou pelas bocas de lodo", afirmou.

A primeira vez nesse ano, segundo Rafaella ocorreu em janeiro. Além da água que pode contaminar as crianças e os funcionários da escola, os pais também reclamam do mau cheiro do esgoto.

A Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) informou que o extravasamento foi solucionado na quinta e o sistema está funcionando normalmente.

"Na oportunidade, a Cagece alerta à população sobre a utilização correta do sistema de esgotamento sanitário. O mau uso da rede na área pode ocasionar ocorrências de obstrução no sistema coletor. A orientação é não destinar resíduos sólidos ou águas de chuvas para rede de esgoto. O lançamento de materiais indevidos para a rede pode agravar os extravasamentos", comunicou.

Por conta desses alagamentos frequentes na escola, a dona de casa afirmou que tanto ela como outras mães evitam levar seus filhos quando o tempo está chuvoso. "Eu pelo menos vejo que vai chover e já não levo, pois certamente vai alagar", complementou.

O problema, segundo a representa comercial Edilma Sena, afeta não somente a escola. "A água invade grande parte das casas do bairro, isso com qualquer chuva que dá. Não tem um bom escoamento", disse.