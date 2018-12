Aeroporto de Fortaleza tem queda de energia registrada na manhã desta quinta-feira (27)

O Aeroporto Internacional Pinto Martins, em Fortaleza registrou uma queda de energia no início da manhã desta quinta-feira (27).

De acordo com a Fraport, devido a uma intervenção na subestação de energia elétrica do Terminal de Passageiros, alguns sistemas elétricos ficaram temporariamente desligados.

Ainda segundo a administração, as atividades essenciais para as operações do aeroporto estão sendo alimentadas pelos grupos de geradores de emergência. Portanto, segundo a empresa, não há impacto nas operações.

Atualmente, o Aeroporto de Fortaleza passa por obras estruturais.