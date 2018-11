Acidentes por excesso de velocidade aumentam nas BRs

Com a proximidade do feriado desta quinta-feira (15), o monitoramento das estradas federais já é planejado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). O motivo para preocupação é justificável: no ano passado, um total de 95 acidentes causados por excesso de velocidade foram registrados nas BRs que cortam o Ceará. Neste ano, até o momento, 103 acidentes ocorreram pelo mesmo motivo.

Do total de ocorrências, no ano passado, 31 foram classificadas como ‘graves’, e 12 foram fatais. Neste ano, 36 dos acidentes causados por excesso de velocidade foram graves, e 14 tiveram óbitos.

“A gente tem observado no dia a dia motoristas mais apressados, pessoas muitas vezes estressadas”, revela o inspetor da PRF, Flávio Maia. Segundo ele, o desrespeito ao limite de velocidade nas vias é a “infração campeã”.

A BR-116 e a BR-222 são os principais focos de prática de irregularidades deste tipo por parte dos condutores. “Só no último feriado, do dia 2 de novembro, foram 3.378 flagrantes de excesso de velocidade”, diz o inspetor. Ele afirma que 80% dos flagrantes foram registrados na BR-116.