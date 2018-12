Acidente com ônibus e caminhão de lixo causa congestionamento no Centro de Fortaleza

Um acidente entre um ônibus e um caminhão de lixo foi registrado na manhã desta quinta-feira (20), no cruzamento da Avenida Dom Manuel com Rua Costa Barros, no Centro de Fortaleza, o que causou um gande congestionamento.

Segundo a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), o cruzamento tem semáforo e a suspeita é de que um dos veículos tenha avançado o sinal vermelho.

Ainda segundo a AMC, duas pessoas ficaram feridas e foram socorridas por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O motorista do caminhão de lixo não ficou no local. A Rua Costa Barros ficou interditada no sentido Aldeota-Centro. Agentes da AMC foram ao local orientar os motoristas e controlar o trânsito.

Com o congestionamento que se formou no local, a AMC solicita que os motoristas que trafegam pela área evitem o trecho.