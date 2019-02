Acessórios diferentes e cabelos coloridos chamam atenção no Pré-Carnaval de Fortaleza neste domingo

O domingo (3) do Pré-Carnaval de Fortaleza contou com muita música no palco do Largo dos Tremembés, no bairro Praia de Iracema, e com a criatividade nos acessórios e ousadia nas cores dos cabelos dos foliões.

A festa contou com as apresentações do Tambor de Crioula Filhos de Mãe Maria, Devotos de São Benedito, da Caravana Cultural e do grupo Selvagens à Procura de Lei com a participação da bateria do Camelões do Vila.

As primas Vitória e Brena Teles foram pela primeira vez nesse ano ao Pré-Carnaval. Wolney Batista

Para entrar no clima do carnaval, Vitória Teles coloriu o cabelo de rosa foi aproveitar a festa ao lado da prima, Brena. "É o primeiro dia que estamos vindo nesse ano, mas estaremos aqui durante todo o mês", contou.

O músico Matheus Oliveira também compareceu ao Pré-Carnaval no Largo dos Tremembés. Wolney Batista

A cor rosa já é característica marcante do músico Matheus Oliveira, conhecido como Pink Trance. E na época de carnaval o visual também chama atenção. "Eu usava dread antes, mas raspei e me achei muito normal. Me deu vontade de ter esse estilo e botei a cor rosa".

A professora Rita Justa pintou os cabelos de rosa para chamar atenção no meio da folia. Wolney Batista

A professora Rita Justa também compareceu aos shows por gostar das bandas que se apresentaram. Ela é outra que adota o colorido do carnaval o ano inteiro, exibindo os cabelos rosas. "Sempre gostei, impregnou. Detesto estar no meio da multidão e ser igual a todo mundo", brinca.

Festa

A festa começou por volta das 17h e terminou às 20h20, cerca de quarenta minutos antes do previsto. Ainda assim, o público aproveitou a noite com as três atrações. O Tambor de Crioula Filhos de Mãe Maria, Devotos de São Benedito trouxe a música e dança tradicionais de origem africana. A Caravana Cultural também trouxe o batuque das percursões para animar o público.

A banda Selvagens à Procura de Lei, ao lado da bateria Camelões do Vila, fizeram um show curto, mas com canções cantadas em coro pelo público.

Carnaval infantil

A manhã deste domingo também teve programação em outros dois polos. No Passeio Público, a banda Pacote de Biscoito fez a festa das crianças, a maioria fantasiada.

A poucos metros dali, em um dos pontos de encontro mais tradicionais da Capital, foliões preencheram toda a calçada do Polo dos Queijos, envolvidos pela música das bandas Farra DusBons e Batikum de Skina. Nos dois espaços, a programação se estendeu até às 12h.