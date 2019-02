4º Anel Viário tem 32 km de pista duplicada liberados nesta terça

Mais um trecho da obra do 4º Anel Viário, entre o Parque Tabapuá, em Caucaia, e a CE-040, no Eusébio, foi liberado nesta terça-feira (19). Os condutores, ao chegarem no entroncamento com a CE-060, não precisam mais pegar os desvios, podendo passar sob o viaduto construído no local.

O trecho, de 32 km de pista duplicada, foi liberado após a conclusão das obras nos dois últimos trechos que faltavam, entre as avenidas Parque Norte 1 e Central da Pajuçara (Maracanaú) e entre a CE-065 (Maranguape) e a BR-222 (Caucaia).

A obra é federal e executada pelo Governo do Ceará, por meio do Departamento Estadual de Rodovias (DER), vinculado à Secretaria de Infraestrutura do Estado (Seinfra). O prazo final para a conclusão é até o fim de 2019, segundo informou o titular da Seinfra, Lucio Gomes.

“Deve ser concluída até o final do ano porque nós ainda temos algumas desapropriações a realizar, intervenções de concessionárias, mudança de tubulação de gás. Do outro lado (da pista), onde fica a mão original, com cerca de 11 metros de largura, nós vamos passar para 16,5 metros, que é a mesma largura deste lado novo. Teremos também uma ciclovia. Ao final, teremos triplicado a largura da rodovia com duas mãos segregadas e todos os retornos protegidos”, explicou.

Até agora, já foram finalizadas as pontes localizadas sobre os rios Coaçu, Gavião e Siqueira, além de quatro viadutos: entroncamento da CE-065, BRs-020/222, Nova Metrópole e Tronco Norte. Ainda faltam implantação de viadutos da CE-040 e conclusão das alças da CE-060 e da CE-065.