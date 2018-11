232 médicos da atenção básica se inscreveram para o Programa Mais Médicos no próprio Ceará

Dos 273 profissionais que eram cadastrados na Estratégia Saúde da Família (ESF) do Ceará e pediram exoneração do cargo para se inscreverem no Programa Mais Médicos (PMM), 232 (quase 85%) optou por outro município do Ceará. Os dados são do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES).

O segundo estado que mais vai receber médicos cearenses é o Pernambuco: serão 14. Paraíba e Rio Grande do Sul receberão cinco profissionais cada.

A maior região a receber cearenses é a Nordeste (sete estados), seguida do Norte (três estados), Centro-Oeste e Sul (dois estados cada) e Sudeste (apenas um estado).

Onze estados e o Distrito Federal não irão receber nenhum médico cearense.

Na Contramão, o Ceará só recebe (além dos próprios cearenses), médicos de oito outros estados. O maior deles é o Piauí, que enviará 11 profissionais.

Rio Grande do Norte (sete) e Pernambuco (três) são os outros dois maiores exportadores de profissionais. Amazonas, Goiás, Maranhão e Tocantins enviarão um médico cada ao Ceará.