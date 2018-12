Número de infrações à Lei Seca cai 44% no Ceará em 2018

Se beber, não dirija. A frase atemporal, tão repercutida em campanhas publicitárias, é curta, mas guarda um alerta evidente nas entrelinhas: álcool e direção em nada combinam. Na prática, felizmente, a mensagem tem provocado efeitos positivos. Em 2018, conforme balanço parcial do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) e da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o número de infrações à Lei Seca no Ceará diminuiu 44% em relação ao ano passado.

De janeiro ao dia 23 de dezembro último, 2.742 motoristas foram notificados por embriaguez ao volante, tendo sido 1.680 autuações durante fiscalização do Detran e outras 1.062 da PRE. Já em igual período de 2017, os dois órgãos contabilizaram juntos 4.978 ocorrências após o teste do etilômetro ou bafômetro (nome popular), que aponta o teor de álcool no organismo do condutor.

O total de infrações tabuladas em 2018 fica ainda menor se comparado a 2016, quando 8.758 motoristas dirigiram sob efeito de bebida alcoólica. Em dois anos, a redução foi de 68%. Como preço da transgressão, que gera multa considerada gravíssima (R$ 2.934,70), o condutor tem ainda o veículo ou a motocicleta aprendidos e a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) suspensa por 12 meses.

Segundo o comandante do Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRE), tenente-coronel Ronaldo Silva, três fatores explicam a baixa nos números de infração via Lei Seca:aumento das vistorias, preocupação com a penalidade alta, que impacta no bolso do condutor e maior conscientização por parte da população.

"Nos postos de fiscalização, nós fazemos muitos testes de rotina e, normalmente, eles dão zero. A grande maioria dos condutores não recusa contribuir com o nosso trabalho e sempre demonstra atenção às nossas orientações", garante Ronaldo Silva.

É o caso do motorista Gabriel Rodrigues, de 34 anos. Mais que absorver as dicas dos agentes, ele sabe da importância de ter uma boa conduta no trânsito. "Eu dirijo pensando não só na minha segurança, mas também na de todos que estão na via. Beber e dirigir é uma forma de desvalorização da vida", ressalta.

Operação

Em tempo, 102 equipes com agentes da PRE intensificam as ações de fiscalização para conscientizar motoristas e evitar acidentes nas vias estaduais. Na CE-040, que liga as praias do Litoral Oeste, uma operação especial foi montada até a noite de ontem. Condutores que aproveitaram o recesso de Natal tiveram ainda o carro averiguado.

"É importante o cidadão se conscientizar e antes de colocar o veículo na estrada, é preciso fazer a sua revisão, como a checagem dos pneus e dos equipamentos obrigatórios, do limpador de para-brisas, principalmente no período chuvoso, e manter a distância regulamentar entre um carro e outro", orienta o oficial da PRE, Juvêncio Rocha.

Nas BRs que cortam o Ceará, a Polícia Rodoviária Federal fiscalizou 2.796 veículos entre a última sexta-feira e o domingo (23). Nesse período, 1.712 infrações foram lavradas, ficando em destaque 253 por ultrapassagem proibida, 32 pelo não uso de capacete e 35 motivadas pela falta do cinto de segurança.

Dos 1.476 testes de alcoolemia realizados, apenas uma pessoa foi detida por conduzir automóvel depois de ingerir bebida alcoólica. O balanço da PRF também revela que 2.243 imagens de excesso de velocidade foram capturadas, como a de um motorista (identidade não revelada) trafegando a 166km/h na BR-222.

