Novo CEI em Caucaia terá aulas com base em valores humanos

Um novo incentivo à educação foi firmado em definitivo, na manhã de ontem (15), em Caucaia. O Termo de Fomento para viabilizar o início das atividades do Centro de Educação Infantil (CEI) Olga & Parsifal Barroso, localizado no bairro Araturi, foi assinado pelo prefeito de Caucaia, Naumi Amorim e pelo presidente do Instituto Myra Eliane, Igor Queiroz Barroso.

A construção do equipamento, que atenderá 600 crianças em tempo integral, foi viabilizada através da parceria entre a Prefeitura Municipal e a entidade. As aulas no CEI serão conduzidas com base em uma metodologia diferenciada, fundamentada na promoção de valores humanos como a paz, o amor, a não-violência e a solidariedade, conforme a proposta divulgada pelo Instituto Sathya Sai de Educação no Brasil.

"A instalação serve para ser um laboratório e um lugar de luz, que traga essa luz e emane para todo o Estado do Ceará. A ideia é que os valores humanos do Sathya Sai sejam empregados e que sirvam para todo o Estado", explica Igor Queiroz Barroso. A instituição sem fins lucrativos conta com o trabalho de profissionais de diferentes áreas do conhecimento, que prestam serviço voluntário com o fim de desenvolver valores humanos em prol da formação do caráter.

Complexo

"Há muito tempo que Igor tinha essa ideia de criar um Centro de Educação Infantil e outras atividades em Caucaia. Ele tomou conhecimento de que existe, no Brasil, o Instituto que detém a chancela da divulgação desse programa de educação e valores humanos. Ele nos procurou no ano passado e, em seguida, foi a São Paulo e assinou um termo de cooperação com o Instituto Sathya Sai, para que houvesse essa parceria", relata Inês Cabral, membro da diretoria do Instituto Sathya Sai de Educação no Brasil.

O espaço será o maior complexo educacional da rede municipal de ensino de Caucaia, com uma estrutura que inclui 26 salas, teatro grego com capacidade para 180 pessoas, refeitório, quadra poliesportiva, vila, horta, pista de corrida, playground, campo de areia, areninha, área administrativa e banheiro.

Ao todo, foram nove meses de obras para que o projeto chegasse ao estado atual e, de acordo com o prefeito de Caucaia, as atividades escolares devem ter início até o último dia de fevereiro.

"Estamos só terminando alguns móveis, mas o empreendimento já está pronto. Não tem nada igual a essa estrutura no Estado do Ceará. Mas o que realmente importa é o ensino, são os cursos que vão vir para adotar no Município de Caucaia esse ensino diferenciado, que sirva para todo o Brasil", diz Naumi Amorim, que afirma não ter dúvidas de que o CEI "servirá de exemplo" para outros municípios.

Segundo o presidente do Instituto Myra Eliane, ao todo, a proposta da entidade já foi difundida em nove municípios do Ceará: Aquiraz, Caucaia, Eusébio, Horizonte, Juazeiro do Norte, Maracanaú, Pindoretama, Redenção e São Gonçalo do Amarante.

Meta

"A próxima meta é chegar a Sobral. Faremos um workshop de treinamento em que a gente dissemina os valores humanos para a escola pública", afirma.

Em Fortaleza, o Instituto Sathya Sai de Educação no Brasil tem um núcleo ativo desde 2002, com foco no trabalho voluntário. A equipe atuante é formada por 10 facilitadoras que capacitam professores e outros profissionais pelo programa Sathya Sai. "Nós damos um curso básico que tem duração de 48 horas. Na semana que vem, professores e auxiliares de sala serão capacitados para o CEI Olga & Parsifal Barroso", ressalta Inês Cabral.