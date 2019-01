Nota do Enem pode ser utilizada para ingressar na Unifor

Os alunos interessados em ingressar na Universidade de Fortaleza (Unifor) podem usar a nota obtida no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Para isso, o interessado deve preencher o cadastro no site do Processo Seletivo.

Após a inscrição, o sistema Unifor consulta o banco de dados do órgão responsável pela aplicação das provas do Enem, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), e define a melhor nota para a aprovação no curso escolhido pelo estudante. Nesta modalidade, o aluno não paga taxa de inscrição.

Será aceito como critério de seleção o uso da nota do Enem de 2015 a 2018, contanto que o candidato não tenha zerado em nenhuma prova objetiva, nem na Redação, e tenha obtido desempenho mínimo igual ou superior a 500 pontos para os cursos de Bacharelado e 450 pontos para os cursos de Graduação Executiva. Existem ainda duas outras maneiras para se ingressar na Instituição, considerada a melhor de ensino privado do Norte e Nordeste.

Prova

Uma delas é a Prova Unifor. As inscrições já estão abertas para cursos de Graduação. A prova será aplicada no dia 19 de janeiro, de 8h30 às 11h30, no campus da Unifor. A taxa de inscrição para a modalidade de Prova Unifor será de R$ 50,00. A prova para os cursos de Bacharelado e Licenciatura terá duração máxima de três horas e constará de 20 questões de múltipla escolha, com cinco alternativas de resposta, abrangendo as áreas de Matemática, Ciências da Natureza, Ciências Humanas e Linguagens e Códigos, além da Redação em Língua Portuguesa.

Escore

Outra alternativa é o Escore Unifor, que é aberto aos candidatos que participaram do Vestibular 2019.1, aplicado no último dia 24 de novembro, mas cuja pontuação não foi alta o suficiente para entrar no curso de sua escolha. Dessa forma, o escore obtido anteriormente pelo candidato poderá ser usado para classificação em outro curso.

As inscrições podem ser realizadas através do endereço eletrônico: http://bit.Ly/processoseletivounifor