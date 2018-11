Inscrições no programa Mais Médicos são prorrogadas até 7 de dezembro

Devido a ataques cibernéticos, o Ministério da Saúde prorrogou o prazo para a inscrição no Mais Médicos até o dia 7 de dezembro, com prioridade para médicos com registro Brasil . As investidas criminosas causaram instabilidade no site do programa. O anúncio foi feito pelo ministro Gilberto Occhi, durante cerimônia de anúncio de recursos em Petrolina (PE).

O adiamento também modifica a data de apresentação aos municípios. Os médicos que já realizaram inscrição e estão alocados poderão entregar, a partir desta sexta-feira (23) até o dia 14 de dezembro, a documentação no município escolhido e dar início às atividades.

No segundo dia de inscrições, até às 17h, quase 11.500 profissionais com CRM Brasil já tinham realizado inscrição, com 5.212 efetivadas e 3.648 alocações. O edital prevê 8.517 vagas para atuação em 2.824 municípios e 34 Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEI). As incrições podem ser feitas pelo site maismedicos.gov.br.

Gilberto Occhi considera que a medida vai preencher rapidamente a lacuna causada a partir saída dos médicos cubanos. "Vamos possibilitar que o médico que quiser, se apresente ao posto de trabalho imediatamente e já atender esta parcela da população”, afirma o ministro.

O Departamento de Informática do SUS (DATASUS) informou já estar trabalhando para aprimorar o sistema de inscrições e evitar a instabilidade do site. Segundo o Ministério da Saúde, já foi identificada a maioria dos robôs e das máquinas programadas que estão causando o problema.