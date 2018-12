Escola de Música Luiz Assunção fecha por problemas estruturais

Foram quase 70 anos dedicados à arte através do ensino da música. Mas os problemas estruturais do prédio onde funcionava a Escola de Música Luiz Assunção, no Centro de Fortaleza, foram fatais ao equipamento, fechado definitivamente para atividades desde o último mês de novembro.

Proprietário do imóvel e presidente da Escola até seu fechamento, Jairo Castelo Branco relembra com tristeza os tempos em que o casarão abrigava até mais de 30 alunos por vez, dando lugar, nos últimos anos, a poucos matriculados. "Quando fechamos só tínhamos dois alunos. A Escola estava arrebentada. Os alunos que chegavam só estudavam um mês porque tinham medo do prédio ruir", afirma.

Construído em 1875, o casarão recebeu tombamento provisório ainda no ano de 2007. Segundo Jairo, a não conclusão do processo definitivo impediu que reparos mais estruturais fossem feitos no imóvel, colaborando, assim, para sua derrocada.

"Além de não ter condições financeiras, o prédio ficou entregue ao tombamento e ninguém podia mexer. Depois de tombado não disseram mais nada. Colocaram uma pedra em cima e a Escola ia se acabando. Tudo estava quebrado e eu vi que não havia mais condições de funcionar. O que podíamos fazer nós fizemos, pintamos muita coisa, mas o teto estava todo arruinado", diz.

Ainda conforme o proprietário, o prédio foi cedido a sua filha, na tentativa de vendê-lo. Quem passa hoje pelo endereço, na Rua Solon Pinheiro, 60, em frente ao Parque da Liberdade, mal consegue perceber a construção, escondida pelo amontoado de bancas de vendedores ambulantes.

Perda

Para ele, que critica a atenção que é dada à Cultura no Estado, o fim das atividades da Escola de Música representa uma grande perda para a cidade. "Formamos grandes artistas. Eu me sinto arrasado, como se tivesse sido enterrado vivo. Cada individuo nasce para uma coisa. Um nasce para o futebol, outro para a arte, outro para a música. E se essa coisa é tirada de você. É como te matar", comenta.

Em nota, a Secretaria Municipal de Cultura de Fortaleza (Secultfor) informou que o processo de tombamento do prédio da Escola de Música Luiz Assunção está em fase de conclusão. A pesquisa arquitetônica, segundo a pasta, leva em consideração as técnicas, os materiais, os elementos decorativos e as práticas culturais utilizadas para construção do imóvel, portanto requer tempo.

A Secultfor esclarece que, mesmo em processo de tombamento, toda edificação histórica deve passar por obras de reparo e conservação, de responsabilidades do proprietário do imóvel, mas somente após apresentação de projeto de intervenção para ser analisado pela equipe técnica da Coordenação de Patrimônio Histórico-Cultural da Secultfor, que deve liberar a obra.