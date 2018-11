Dois acidentes são registrados no início do feriado em Fortaleza

Dois acidentes de trânsito foram registrados no início desta quinta-feira (15), feriado da Proclamação da República. As ocorrências aconteceram no Bairro Edson Queiroz e no Bairro Parangaba. Os motoristas foram socorridos para hospitais, mas não foi informado sobre o estado de saúde das vítimas.

O primeiro aconteceu por volta de 1h na Avenida Washington Soares, no bairro Edson Queiroz. A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) informou que o motorista perdeu o controle do carro e capotou na descida do viaduto. O veículo derrubou três postes da rede elétrica.

Testemunhas disseram que o motorista estava em alta velocidade e que tinha uma bebida alcoólica dentro do veículo. O motorista ficou ferido e foi socorrido para uma unidade hospitalar. Por conta do acidente, a via está foi interditada no sentido Messejana-Papicu.

Uma equipe da Enel Distribuição Ceará foi acionada para fazer os reparos.

As causas do acidente ainda são investigadas.

Acidente com ônibus

Já na Avenida Germano Franck, próximo ao terminal de ônibus da Parangaba, um carro na contra-mão colidiu com um ônibus que tinha saído há pouco tempo do terminal. Após o acidente, o carro teve um principio de incêndio e o motorista do ônibus ajudou a apagar o fogo com o extintor do coletivo.

Agentes da Autarquia Municipal de Trânsito (AMC) foram acionados ao local para orientar o trânsito por volta das 5h da manhã. Os passageiros do ônibus foram transferidos para outro coletivo. Os agentes informaram que provavelmente o motorista estava sob efeito de álcool.