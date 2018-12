Curso de Direito da Unifor obtém nota máxima no Guia do Estudante

O curso de Direito da Universidade de Fortaleza (Unifor) obteve em 2018 a nota máxima na avaliação do Guia do Estudante, sistema da Editora Abril, de São Paulo, que identifica há 22 anos as melhores graduações de Educação Superior do País. A diretora do Centro de Ciências Jurídicas da Unifor, professora Katherinne Mihaliuc, lembra que o curso já detém a nota máxima do Ministério da Educação (MEC) e destaca que a nota 5 concedida pelo Guia do Estudante, na sexta-feira (30), é um reconhecimento ao trabalho de qualidade realizado no curso de Direito da Instituição.



“Trata-se na verdade de mais uma sinalização de que o projeto pedagógico, os projetos multidisciplinares e a preocupação com a formação técnica sólida, sem descuidar do desenvolvimento de competências humanísticas e comportamentais, têm viabilizado a construção de profissionais completos e articulados para um agir social transformador e preparados para os desafios do mundo moderno”, afirma a professora Katherinne.



Teoria e prática



Ela destaca, ainda, que a nota máxima do Guia do Estudante representa, para os atuais alunos da Unifor, “a confirmação de que estão em uma instituição e em uma graduação que têm compromisso com a excelência, e, para os futuros alunos, esse resultado pode ser fator decisivo na escolha pela instituição e pelo curso de Direito ao qual desejam vincular-se e desenvolver a sua formação profissional”.



Referência no Brasil desde 1976, ano da sua criação, sendo o primeiro do Ceará a ser ofertado por uma Instituição particular de ensino, o bacharelado em Direito da Unifor oferece aos alunos a possibilidade de aliar teoria e prática logo nos primeiros semestres por meio do contato com os instrumentos de trabalho e as práticas da vida real e de mercado. O curso tem duração de cinco anos e meio e conta com infraestrutura de excelência e corpo docente de alta qualificação, formado por 90% de professores mestres e doutores com ampla experiência.



O Escritório de Prática Jurídica (EPJ) é o espaço no qual os estudantes desenvolvem contato com a prática profissional por meio de sistema processual todo virtualizado, através do qual é possível realizar atendimento multidisciplinar, oferecendo assistência judiciária gratuita à comunidade, em convênio com a Defensoria Pública do Estado.



Múltiplo, o curso de Direito da Unifor é ainda o lugar do programa Cidadania Ativa, uma forma de integrar alunos e professores no desenvolvimento de atividades de cunho socioambiental voltadas para o fortalecimento da cidadania, levando conhecimento jurídico à população e atuando voluntariamente em bairros e eventos extramuros. Para favorecer a internacionalização o bacharelado oferece disciplinas em inglês e tem convênios ativos e firmados com mais de 30 instituições estrangeiras na área do Direito.



Seleção



A Unifor realiza o Processo Seletivo Continuado 2019.1. Nesta etapa serão utilizados três critérios para a seleção: a prova, no dia 15 de dezembro, a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) ou o Escore Unifor, aberto aos candidatos que participaram do Vestibular 2019.1 aplicado no dia 21 de outubro, mas cuja pontuação não foi alta o suficiente para entrar no curso de sua escolha.



Será aceito o uso da nota do Enem de 2015 a 2017, contanto que o candidato não tenha zerado nenhuma prova objetiva, nem a Redação. Nessa fase, a classificação dos candidatos inscritos na modalidade será feita obedecendo-se a ordem decrescente da média aritmética das notas do Enem até o limite de vagas ofertadas pela Instituição.

Para esta modalidade, não será cobrada taxa de inscrição. Já para quem vai optar pela modalidade de Prova Unifor, as inscrições já estão abertas para cursos de Graduação (Bacharelado e Licenciatura). A prova será aplicada no dia 15 de dezembro, de 8h30 às 11h30, no campus da Universidade de Fortaleza.