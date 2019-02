Comunidade recebe melhorias urbanas e orientações de saúde

Ações socioeducativas, de saúde e melhorias urbanas, serviços de limpeza com capinação, retirada de lixo, varrição, pintura de vias e espaços públicos, visitação a imóveis com orientações sobre manuseio do lixo e combate às arboviroses com exposição temática. Assim teve início, ontem, a 10ª edição do Projeto +Bairros, na Comunidade Verdes Mares, no bairro Papicu, em Fortaleza.

Na ocasião, houve a entrega dos Termos de Permissão aos Ambulantes que atuam naquela localidade e a inauguração de uma calçada que foi requalificada, com grafitagem nos muros do entorno.

O Projeto +Bairros é um mutirão de serviços criado com o intuito de envolver a população, o poder público e a iniciativa privada, no desenvolvimento de atividades que possam melhorar a qualidade de vida das pessoas.

Mensalmente, um bairro é contemplado, durante sete dias, com a realização de atividades simultâneas, como melhorias urbanas e prestação de serviços de utilidade pública. Até a próxima sexta-feira (22), haverá atendimento com imunização antirrábica para cães e gatos, distribuição de ração, aferição de pressão arterial, verificação de glicemia capilar, campanha de prevenção DST/Aids, massagem, aula de zumba e atividades lúdicas com a distribuição de quites com material de educação ambiental às crianças.

Prevenção

De acordo com a Prefeitura de Fortaleza, uma ação sustentável, em que há uma troca de garrafas pet por mudas de várias espécies nativas de plantas, é desenvolvida. Há também a Operação Quintal Limpo, na qual os agentes de endemias e os educadores em saúde apresentam aos moradores como se prevenir do mosquito Aedes aegypti.

Os profissionais orientam sobre a vedação correta das caixas-d'águas, cuidados com possíveis criadouros, distribuem sacos plásticos e recolhem materiais inservíveis e de grande porte.