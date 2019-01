Um lance de dados

A Prefeitura de Fortaleza pretende investir R$ 3,152 milhões na infraestrutura de fibras ópticas e fornecimento de link de Internet, para possibilitar o uso de aplicações avançadas e a troca de grande volume de dados. A ação se chama "Fibrafor - Rede Metropolitana de Fortaleza". A proposta é ampliar 300% o tamanho da malha de fibra da gestão municipal, o que significaria aumentar para cerca de 800 os pontos atendidos. O planejamento inclui mil quilômetros de rede, ao custo de R$ 3,152 mil cada quilômetro, incluindo infraestruturas aéreas urbanas e redes de acesso internas de edificações. "Por trás de toda essa mudança, há um projeto e ao mesmo tempo uma consequência política: a globalização (...). Diante disso, a comunicação integrada, apoiada pelas tecnologias digitais, precisa ganhar um novo sentido", argumenta o município.

Quatro linhas

O estádio municipal de Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza, vai passar por uma repaginada. Para bater o centro, a Secretaria local de Meio Ambiente e Controle Urbano recebeu da gestão pedido para renovação de licenças de obras.

Em números

A numerologia do Judiciário cearense põe na ponta do lápis: encolheu 44,2% o tempo médio de finalização dos procedimentos do Programa “Tempo de Justiça”. Antes de 2015, quando a ação foi implementada, eram de 707 dias. Agora, despencou para 394 dias.

Nada se perde...

Fortaleza ganha hoje uma praça nova. É a Praça do Bem Estrelário, na Rua Leonardo Mota, 710 (Aldeota), inspirada no espetáculo do mesmo nome produzido pela escola de dança e promoção social Edisca.

...Tudo se transforma

Trata-se de um espaço privado, da C. Rolim Engenharia, numa proposta itinerante de lazer. O bacana é que toda a estrutura foi reaproveitada de outra praça da construtora. A inauguração será às 16 horas.

Fé

A Romaria das Candeias, um dos eventos mais importantes do calendário turístico de Juazeiro do Norte, que começa segunda-feira e segue até 2 de fevereiro (sábado), vai mobilizar as secretarias municipais de Saúde, Meio Ambiente, Segurança Pública e Desenvolvimento Social e Trabalho. Além da Polícia Militar e de representações da Igreja Católica. A ordem é integrar ações para atender romeiros e visitantes.

PÍLULAS

O Governo do Estado concentrou os serviços eletrônicos que disponibiliza numa só página: na plataforma Ceará Transparente. Veja em https://cearatransparente.ce.gov.br/portal-da-transparencia/paginas/servicos-publicos.

