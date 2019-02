Um debate para décadas

A Plataforma Ceará 2050 fará amanhã rodada de debates com a Universidade Federal do Ceará, com foco em projetos estratégicos para o desenvolvimento do Estado nas próximas três décadas. Devem participar professores e alunos engajados em temáticas relativas às propostas - entre as quais ambiente, recursos hídricos, educação, novos negócios, defesa social e direitos humanos, economia e indústria 4.0. As inscrições são obrigatórias, pelo site https://bit.ly/ufcceara2050, e o interessado deve indicar o campo no qual pretende discutir ideias. O encontro será no Centro de Convivência da UFC, no Campus do Pici, das 8 às 13h.



No palco político

O Ceará ganha hoje status de protagonista na cena política nacional. É que uma autorização para o Departamento Nacional de Obras contra as Secas (Dnocs) doar terreno ao Governo do Estado está gerando divergências no Senado, onde a medida deve ser votada nesta terça.



“Jabuti”

A doação - referente a uma área no perímetro irrigado Jaguaribe-Apodi - está inserida num pacotão que transfere 3,8 mil imóveis para a União. O senador Eduardo Girão (Pode) questiona o texto, alegando que o assunto é alheio ao conteúdo central da Medida Provisória.



Alalaô

Uma startup (empresa de inovação) está propondo solução para viajantes que passam pelos aborrecimentos de voos atrasados ou cancelados. A ideia é indenizar com R$ 1 mil cada passageiro nessa situação durante o Carnaval. Para isso, o reclamante tem de se cadastrar em www.quickbrasil.org.



No chão

Pode ser bom negócio para empresas aéreas que não cumprem cronogramas e desrespeitam a freguesia. Afinal, para optar pela indenização, o passageiro terá de abrir mão de outros ressarcimentos. Até - e sobretudo - na Justiça. Diz a empresa que já contemplou 2 mil casos.



Mais ou menos, né?

Tramita em regime na Assembleia o projeto que muda o nome do Aeroporto de Aracati - deixa de ser só “Dragão do Mar” e passa a ser “Regional de Canoa Quebrada - Dragão do Mar”. A urgência é relativa, já que a matéria deu entrada na Casa há quase um mês. A propósito, o voo inaugural de Recife (PE) para Aracati está marcado para hoje.

PÍLULAS

O deputado Acrísio Sena (PT), presidente da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento do Semiárido da Assembleia, já começa hoje as atividades do Colegiado. “Vamos marcar audiência para debater a segurança hídrica do Estado com Cagece, Funceme, Cogerh, Dnocs, Semace, Promotoria de Justiça e Planejamento Urbano e as secretarias de Recursos Hídricos, Meio Ambiente, e Desenvolvimento Agrário”.

