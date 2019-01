Transparência é tudo

A Escola de Gestão Instituto Plácido Castelo (IPC), mantida pelo Tribunal de Contas do Estado, agendou, para amanhã (31), o "I Encontro Técnico para Presidentes de Câmaras Municipais do Ceará". O evento abre uma nova realidade do TCE: a relação com gestores dos poderes legislativos das 184 cidades do Estado, novidade incorporada quando a Corte assumiu as tarefas de fiscalização e controle que eram atribuídas ao extinto TCM.

O objetivo do Encontro é esclarecer dúvidas sobre temas relevantes para a administração de recursos e prestação de contas. Enfim, para a transparência. A atividade foi elaborada em parceria com a União dos Vereadores e Câmaras do Ceará (UVC) e será realizada na sede do Tribunal (Rua Sena Madureira, 1047, no Centro de Fortaleza), das 8h30min às 12h30min. As inscrições estão abertas, só até hoje, pelo Sistema de Gestão Educacional (Siged), no portal da Escola de Contas: www.ipc.tce.ce.gov.br.

Antes que seja tarde

Já está caminhando na Câmara dos Deputados projeto que dá prioridade à tramitação judicial dos processos de demarcação de terras indígenas e de titulação de propriedade a comunidades quilombolas.

Cena local

No Ceará, há 25 territórios indígenas pendentes de demarcação - entre os quais o dos tremembés, em Itarema, e o dos tapebas, em Caucaia.

Sirene

O azedume com que a atual gestão do Governo Federal trata o tema acendeu um sinal de alerta entre os defensores das causas indígenas e quilombolas. As comissões de Direitos Humanos e Minorias; e de Constituição e Justiça e de Cidadania - que tradicionalmente incluem parlamentares cearenses - vão analisar a matéria.

No olho da rua

Ligadíssima nos sinais do céu, a Prefeitura de Caucaia está atenta também ao que pode ver no chão. E, por isso mesmo, iniciou uma série de mutirões de limpeza dos canais e bueiros da cidade. E explica que a ação é preventiva, considerando as chuvas que têm caído ali e alhures.

Velho estilo

Que redes sociais que nada! O novo presidente da Câmara de Fortaleza deu um chega pra lá na tal modernidade e elegeu o olho no olho para abrir a gestão da Mesa Diretora. Antonio Henrique (PDT) preferiu enfrentar questionamentos da imprensa, na base da entrevista coletiva, sexta-feira próxima, a dar recados vazios em redes sociais.

Pílulas

Termina amanhã o prazo de inscrições para seleção de profissionais para cadastro reserva nas Faculdades de Tecnologia Centec (Fatec) em Juazeiro do Norte e Quixeramobim e nos Centros Vocacionais Técnicos (CVTEC) em Barbalha, Crato e São Gonçalo do Amarante. Veja em www.centec.org.br.

