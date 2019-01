Suando a camisa

O Tribunal de Contas do Estado (TCE) tem programada para hoje uma autêntica maratona. É que o órgão está correndo contra o calendário. Missão: evitar que processos fiquem sem ser julgados por prescrição de prazos. Os conselheiros preferem não tratar assim, mas o esforço é, de fato, para impedir a impunidade. A pressão é tão intensa que amanhã, por exemplo, haverá uma sessão extraordinária da Primeira Câmara e outra do Pleno. E não param por aí. O TCE ainda vai até realizar sessão sábado para tentar cumprir os ritos e analisar, rejeitando ou aprovando, contas de gestores. Toda a situação é novidade na corte. Tem a ver com a absorção das tarefas do extinto Tribunal de Contas dos Municípios e com a nova lei orgânica do TCE, que ainda está estalando de nova - a sanção do governador Camilo Santana (PT) para texto foi publicada no Diário Oficial do Estado há 15 dias.

Lentidão

O deputado Manuel Santana (PT) vê tramitar devagar, devagar, quase parando, projeto que apresentou dando prioridade a procedimentos administrativos e judiciais que tenham relação com portadores de deficiências. A matéria vai completar três anos na Comissão de Constituição Justiça e Redação.

Pulo

A Federação das Indústrias do Ceará abriga hoje o evento "Rota Ceará 2020", que deve reunir instituições protagonistas de projetos e ações de desenvolvimento. Há uma nova cena na economia e o seminário pretende explorá-la.

Pouso

Admite-se que os setores do turismo, indústria e empreendedorismo digital já dispõem de hubs, o que pode viabilizar novas propostas de crescimento. E que receberão nos próximos anos cerca de R$ 4 bilhões em investimentos.

Whats?

A propósito de oportunidades, vale registrar: o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial do Ceará (Senac) está disponibilizando 61 turmas de inglês, espanhol e francês para diferentes públicos. As aulas começam em fevereiro. Informações: (085) 3270.5400 ou 3433.3884. Ou no site www.cursos.ce.senac.br.

PÍLULAS

Termina hoje a temporada de matrículas para alunos veteranos do Instituto Municipal de Desenvolvimento de Recursos Humanos (Imparh), da Prefeitura de Fortaleza. O formulário está em https://goo.gl/4tUUg7.

