Sarto e a sucessão municipal

Vai passar pela Assembleia Legislativa um relevante fluxo político relacionado à sucessão de Fortaleza em 2020. Esse desenho tem conexões com o perfil do próximo presidente da Casa, José Sarto (PDT). É que o deputado está no oitavo mandato na AL, na qual já chegou a vice-presidente e presidente, comandou comissões e foi líder e vice-líder do Governo. Essa condição de veterano e o acúmulo de experiências já seriam, por si, motivos suficientes para mantê-lo num patamar destacado das discussões. No entanto, ele tem profundas raízes políticas na Capital, tendo sido vereador de 1989 a 1994 e até presidente da Câmara Municipal (1992-1994, ainda pelo PMDB). Soma, portanto, vivências em três níveis de diálogo: com o eleitor; com representações parlamentares; e com instâncias do Executivo. Tem, então, opiniões que devem ser ouvidas.

Segundo turno

José Sarto já presidiu a Assembleia Legislativa. Foi em 2013, quando era vice-presidente e sucedeu à frente da Mesa Diretora o então deputado Roberto Cláudio (PDT), que deixou a Casa para ser prefeito de Fortaleza.

Entre irmãos

A propósito, Sarto é irmão do vereador Elpídio Nogueira (PDT). Além de políticos, ambos são médicos e músicos. Entre as qualificações do novo presidente da Assembleia Legislativa estão as de poliglota. Ele fala fluentemente inglês, francês e alemão.

Mudanças

O vereador Jorge Pinheiro (PSDC) cismou com a simpática e arborizada Avenida Viena Weyne, no Lago Jacarey. Ele assina dois projetos que, se passarem, alterarão o trânsito local.

Para carros

Uma das propostas sugere a pavimentação da via com concreto intertravado - blocos que se encaixam - e a interrupção do tráfego de carros em trecho próximo ao lago. A outra propõe aumentar a área de estacionamento de carros.

Pont

Braço cultural da operadora de telegonia e Internet Oi, o Instituto Oi Futuro firmou convênio com o British Council - organização do Reino Unido para relações culturais e educacionais. A parceria destinará R$ 500 mil para projetos com foco na internacionalização de festivais artísticos de todo o Brasil. Produtores de diferentes áreas podem inscrever suas propostas dia 28 de fevereiro em www.oifuturo.org.br.

PÍLULAS

A Coluna Comunicado pode ser contatada pelas redes sociais. O leitor pode se manifestar pelo Whats App, enviando mensagens para o número (85) 99664 7397, ou pelos e-mails roberto.maciel@diariodonordeste.com.br ou comunicado@diariodonordeste.com.br. Os mais tradicionais podem dar um alô pelo telefone (85) 3266 9720.

*** ***

Veículos públicos que atendem emergências podem ficar livres, e automaticamente, de multas de trânsito. Um projeto na Câmara federal propõe a flexibilização. Hoje, os responsáveis pelas frotas têm de pedir abono das punições aos órgãos de controle.