Reciclagem política

O Congresso instalou mais uma vez a Frente Parlamentar Mista em Defesa da Cadeia Produtiva da Reciclagem. O colegiado via a fazer com que a reciclagem ganhe destaque pelo potencial econômico que tem - além do reconhecimento por sua contribuição social e ambiental. Na composição anterior, o Ceará tinha apenas nove vagas, entre 195 parlamentares. Todos os nomes locais eram deputados e a maioria não foi reeleita. Nas contas expostas pela Frente, o setor movimenta R$ 12 bilhões por ano no Brasil. E isso corresponde somente ao reaproveitamento de 3% das cerca de 80 milhões de toneladas de resíduos sólidos que o País produz anualmente.

É bom reparar

O Conselho Nacional de Justiça realiza segunda-feira o seminário “Políticas Judiciárias e Segurança Pública”. Os objetivos são os de diagnosticar e elaborar propostas no setor, visando a promover melhor eficiência no planejamento institucional e nas decisões judiciais. O Tribunal de Justiça do Ceará terá representantes lá.

Amplo

E também será realizado na próxima segunda-feira seminário sobre governança interfederativa e o plano de desenvolvimento urbano integrado da Região Metropolitana de Fortaleza. O evento está marcado para começar às 9 horas, no Complexo das Comissões Técnicas da Assembleia Legislativa.

Territórios

A articulação do seminário leva a assinatura do deputado Salmito Filho (PDT) e envolve vereadores dos 19 municípios da RMF. Salmito, aliás, migrou da Câmara de Fortaleza para a Assembleia e levou o tema - fortalecido sob a denominação de "Parlamento Metropolitano" - junto com ele.

Coerência

Foi por obra e graça do senador cearense Luís Eduardo Girão (Pode) que o Senado desarquivou Proposta de Emenda à Constituição que trata da “inviolabilidade do direito à vida desde a concepção”. Girão é ardoroso militante da causa contra o aborto.

Em pauta

O seminário constará de painéis sobre Cooperação Institucional e as Atividades de Inteligência; Cooperações Nacionais e Internacionais – Recuperação de Ativos e Cumprimento de Decisões Judiciais; Segurança dos Fóruns e dos Magistrados; Varas Especializadas em Organizações Criminosas e Lavagem de Dinheiro; e Processo Penal e Eficiência Decisória pela Segurança Pública.

PÍLULAS

Contatos da Coluna: roberto.maciel@diariodonordeste.com.br e comunicado@diariodonordeste.com.br; Whats App (85) 99638 5129 (só mensagens de texto); e telefone (85) 3266 9784.

O deputado Acrísio Sena (PT) clonou projeto do então vereador - veja só! - Acrísio Sena. É o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Ele apresentou a matéria na Câmara de Fortaleza, que virou lei municipal, e agora deve apresentar nova versão na Assembleia Legislativa.