Proteção baseada na lei

Tramita na Câmara dos Deputados projeto que aumenta cinco vezes a multa para o condutor que avançar contra pedestre na faixa de segurança ou contra veículo não motorizado. Atualmente, o Código Brasileiro de Trânsito já é pesado e classifica essa infração como gravíssima. Isso resulta em multa de R$ 293,47 e sete pontos na carteira. Se a proposta for aprovada, e obtiver sanção do Poder Executivo, a punição pecuniária chegaria a R$ 1.467,35. Moral da história: se o respeito não ensina, a multa pode servir de palmatória.

Outra postura

A crise na segurança no Ceará está merecendo atenção diferenciada das esferas públicas. Em 2012, no motim de policiais, a Prefeitura de então fez de conta que não tinha nada a ver com o problema. Agora, e ainda bem, atua como parceira do Estado em busca de soluções.

Qual o diagnóstico?

O Sindicato dos Médicos do Ceará emitiu nota ontem recomendando aos filiados que, devido aos ataques atribuídos a facções, não compareçam aos locais de trabalho. O doente que se lasque.

Não é confete

Termina hoje o prazo para que organizadores de blocos carnavalescos apresentem projetos e solicitem apoio à Secretaria de Cultura de Fortaleza. A pasta tem R$ 550 mil para repassar a 56 propostas. A documentação deve ser encaminhada à Central de Licitações da Prefeitura (Rua do Rosário, 77 - Centro).

Quase amor

E por falar em folia, já vale lembrar: o bloco “Simpatizo Fácil” sai no próximo sábado, dia 12, com as bandas Frevo Alucinação e Os Transacionais e o DJ Albano Seletor. A concentração é na Avenida Rui Barbosa, 1314 - Aldeota.

Outra visão

Serviços de advogados pode ser dispensados de licitação por órgãos públicos. A alegação, em matéria na Câmara federal, é que têm natureza técnica e, se for comprovada a notória especialização, são atividades singulares. A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, que costumeira abrigar cearenses, avaliará o texto.

Há constrovérsias

Embora haja demandas e expectativas para o projeto, há também divisão de entendimentos. Entre os advogados, há os que comemoram a ideia, mas há os que rejeitam o risco de se criarem para a categoria vantagens que não seriam replicadas, mesmo com argumentos iguais, para outros profissionais.

Pílulas

O Sesc aumentou 20% o número de vagas nas unidades educacionais que mantém no Ceará, desde o ensino infantil à formação de educadores. O sistema do Sesi é uma estratégia da Federação do Comércio e atende comerciários e dependentes.

