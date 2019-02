Projeto de mais rigor

O gestor público que não transferir - mensal e regularmente - recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) para instituições filantrópicas, confessionais e comunitárias conveniadas com estados e municípios, que atendem alunos da educação especial, corre o risco de pegar xilindró. Projeto que responsabiliza criminalmente o administrador que não cumprir essa obrigação está tramitando na Câmara federal. As comissões de Educação; de Finanças e Tributação; e de Constituição e Justiça e de Cidadania, que tradicionalmente abrigam parlamentares cearenses vão analisar a proposta antes da votação em plenário.

Verde mar

Grupo paranaense da área de cosméticos projeta investimento de R$ 1 milhão no litoral nordestino para preservar espécies ameaçadas. Tartarugas, corais e peixes estão no foco das atividades - que incluem propostas inovadoras, como o monitoramento por drones.

O nome

O deputado Agenor Gomes de Araújo Neto (MDB) quer dar ao Centro de Convenções de Iguatu, cidade que administrou como prefeito (2005-2012) e de onde extraiu a maioria dos votos que recebeu, o nome dele. Aliás, do avô: Agenor Gomes de Araújo.

Importância

A bem da verdade, deve-se observar que Agenor-avô tem importância na história de Iguatu. Foi médico e também atuou na política, tendo sido prefeito do município (1951-55). A cidade já o homenageia com um estádio de futebol e uma avenida.

Livro de frases

Do deputado Acrísio Sena (PT): “O embate da segurança pública está sendo feito com investimentos na promoção de policiais militares, modernização dos equipamentos e frota, interiorização das ações, pagamento em dia, entre outros. Não podemos tirar esse foco”.

Lazer e suor

A numerologia da Prefeitura de Fortaleza indica: a cidade já dispõe de seis brinquedopraças - estruturas planejadas para lazer infantil em praças públicas, em parceria com o Governo do Estado. Por sua vez, a numerlogia da gestão estadual indica: já há 73 unidades no Ceará.

PÍLULAS

Outrora casando e batizando na política do Ceará (leia-se, na Assembleia Legislativa), o PSDB ficou com a presidência de apenas uma das 18 comissões técnicas da Casa. Coube ao novato Nelinho o comando do colegiado de Desenvolvimento Regional, Recursos Hídricos, Minas e Pesca.

