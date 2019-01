Por um novo ambiente

Está por um soprinho de nada a proibição do uso de canudos plásticos em bares, restaurantes e lanchonetes do Ceará. Um projeto do deputado Renato Roseno (PSol) segue mesmíssimo rumo de decisões já adotadas em outros estados, como o Rio de Janeiro. A matéria abre exceção para “canudos fabricados com papel biodegradável ou material reciclável”. Diz o parlamentar, à guisa de justificativa para a proposta: “O ser humano já produziu 8,3 bilhões de toneladas de plástico, desde o início da produção em massa desse material, em 1950, até 2015. A maior parte já virou lixo e quase 80% do material está em aterros sanitários ou no meio ambiente”. Roseno alega que “o plástico é um dos maiores inimigos do meio ambiente” e que “o material demora mais de 100 anos para se decompor (...). Segundo a ONU, entre 22% a 43% do total produzido vão parar em aterros, lá fica quase um século”.



O que muda

A ideia é, segundo o deputado, auxiliar “na mudança de hábitos que prejudicam o meio ambiente”. E há um ponto pra lá de pesado: as multas.

Engasgo

O projeto estabelece punição aos infratores com "advertência por escrito". Depois, multa de 400 unidades fiscais de referência do Ceará - R$ 1.704,28, pela cotação do ano. E, havendo reincidência, multa de 800 ufirce, que são R$ 3.408,56.



No passo certo

O Ministério Público Estadual anunciou ontem que vai receber denúncias de calçadas e vias públicas inacessíveis em Fortaleza. E que vai, para isso, usar uma página na badalada plataforma Facebook.

É só aqui?

É bom que haja mesmo um olhar externo para as aberrações em que se transformaram calçadas e outros passeios. Mas cabe a pergunta: isso só acontece em Fortaleza? E no restante do Ceará?

E que fique bem claro

Mas o cidadão fortalezense que se dispuser a denunciar espaços inacessíveis deve ter em mente que a palavra não basta. A queixa deve ser acompanhada de foto e do endereço exato do local.

Tempo

Por fim, a solução - se houver - pode demorar até 60 dias para ser adotada.

Pílulas

Frase de Roberto Cláudio sobre a ocupação de espaços públicos pela população: “É dessa forma que a gente vai garantir a paz em Fortaleza, uma forma de resistir à violência”.

A numerologia do Programa de Requalificação e Construção de Praças e Áreas Verdes de Fortaleza indica que mais de 300 espaços de uso coletivo foram recuperados na cidade. Só na área da SER I 37 praças foram reformadas, segundo a Prefeitura.