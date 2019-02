Para ver com mais nitidez

A quantas andam a transparência e o controle social nas gestões municipais? O Tribunal de Contas do Estado fez uma auditoria nas informações legais dos 184 municípios cearenses e vai encaminhar os resultados aos administradores locais. A ideia é orientar as prefeituras e unidades. E, ainda, aprimorar a gestão dos recursos do cidadão e assegurar a execução efetiva das políticas públicas. Faz sentido, já que está se mirando na prestação de informações e nas boas condutas. E isso é bom e a sociedade exige. A documentação não deverá circular somente nos gabinetes de prefeitos. As câmaras municipais e a Assembleia Legislativa também estão na lista das instituições que vão receber as análises. O TCE diz que os objetivos são os de contribuir para o aprimoramento das gestões, para a reavaliação de prioridades e a consolidação do planejamento.

De primeira

O Índice de Efetividade da Gestão Municipal, apurado pelo TCE, diz respeito aos anos de 2017 e 2018 e é a primeira iniciativa de mensurar os municípios do Ceará, com o preenchimento de sete questionários.

Visões

O levantamento foi feito entre abril e maio do ano passado, com respostas enviadas por 159 gestões municipais. Nos outros 25 municípios, os dados foram apurados diretamente por equipes do Tribunal de Contas.

Campo

Educação, saúde, gestão fiscal, planejamento, meio ambiente, defesa civil e governança em tecnologia da informação foram as áreas alcançadas pelo estudo do TCE.

Tamanho é documento

A propósito, a pequenina Barroquinha (14.989 habitantes, segundo estimativa do IBGE, e a longos 420 quilômetros de Fortaleza) está preparando uma licitação gigante de serviços de tecnologia de informação. É tão detalhada que parece coisa da Nasa.

Para quem precisa

Já a Prefeitura de Paracuru (34.097 habitantes, ainda conforme o IBGE, e a curtos 87 km da capital) vai reforçar fardamentos e equipamentos da Guarda Municipal. Aí já vai parecer com coisa do FBI.

PÍLULAS

Do vereador Benigno Jr. (PSD), sobre os passeios de Fortaleza, em pandarecos: “Só percebe a situação quem tem cadeirante em casa e vê a necessidade de quem depende de cadeira de roda para transitar na cidade. São calçadas fora do padrão, batentes, desníveis”.

