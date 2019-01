Para bater o centro

A Prefeitura de Fortaleza vai empatar R$ 5.827.498,04 na requalificação que quatro areninhas. Três delas ainda não têm nem denominação oficial e ficam nos bairros Parque Dois Irmãos, Novo Mondubim e Bonsucesso - a outra é a do Campo do Itaoca, na Serrinha. A série de novidades é a implantação de novos alambrados, a definição de pátio ou estacionamento, com piso intertavado e melhorias de drenagem. O Município observa que o projeto visa à urbanização e requalificação de espaços em áreas com grande população de jovens e alta vulnerabilidade socialpúblicos. Faz sentido. No contexto atual, deve-se compreender que segurança não é somente policiamento. É, também, a criação de ambientes de cidadania e lazer. A Prefeitura destaca que "o projeto pretende reduzir o desequilíbrio social e a violência dessas áreas com o favorecimento da prática esportiva".

No alvo

Na documentação sobre a requalificação, um trecho é preciso: "Os campos existentes encontram-se sucateados e sem infraestrutura física para a prática adequada de atividades físicas, o que contribui para o aumento da ociosidade dos jovens".

Enquanto isso...

E prossegue na Câmara Municipal o festival de batizados de areninhas. Os vereadores chegam a disputar entre si quem apresenta projeto dando nomes aos equipamentos.

...Enquanto aquilo

Mas a referência não se perde. Deputados estaduais também estão se esmerando na briosa tarefa parlamentar de legislar sobre nomes de areninhas, estadas, escolas e hospitais.

Aluguéis

O mercado de aluguéis em Fortaleza obteve resultados no encerramento de 2018. Levantamento do serviço privado Zap, com base em números da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), indica que a capital cearense se destacou entre 15 cidades avaliadas com variação positiva de 1,59% em dezembro passado.

À espera

Resta aos operadores do setor esperar as apurações deste mês, considerando os transtornos na segurança pública e a temporada turística.

PÍLULAS

Parou na Comissão de Cultura e Esportes da Assembleia projeto da deputada Augusta Brito (PCdoB) que atribui à personagem Iracema, do escritor José de Alencar, a condição de Ícone Representativo da Cultura Cearense. Sem direito a arco nem flecha.

