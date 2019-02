Papelada sem carimbo

Leva o jamegão do vereador Frota Cavalcante (Pode) projeto que, literalmente, põe a boca no trombone. A ideia é espalhar pelos órgãos da gestão municipal de Fortaleza cartazes informando aos cidadãos que cópias de documentos apresentados em procedimentos administrativos não precisam ser autenticadas em cartórios nem ter a firma reconhecida, trazendo para a cena local o que é determinação nacional. Frota Cavalcante se escora na lei 13.726, de outubro do ano passado, sancionada pelo então presidente Michel Temer (MDB). Pela nova regra, a validação do documento deve ser feita pelo próprio servidor municipal que o receber. A lei ainda busca racionalizar e simplificar atos e processos das gestões. E determina que os órgãos públicos poderão criar grupos de trabalho para identificar exigências descabidas, exageradas ou desnecessárias, além de sugerir medidas legais ou regulamentares para eliminar o excesso de burocracia.



Nova chance

O Pré-Carnaval está dando aos cidadãos de Fortaleza a oportunidade de reencontrar noções de ocupação de espaços públicos. E isso é positivo. Se a mesma mobilização for direcionada para a articulação política das representações sociais, sem confete nem serpetina, então...



Mecanismos

O presidente da Câmara de Fortaleza, Antonio Henrique (PDT) assumiu o compromisso de fortalecer o funcionamento das comissões técnicas da Casa e, mais ainda, de fazer levantamento qualitativo das políticas públicas e projetos implantados.



O cidadão

A estratégia não é voltada somente para o público interno - ou seja, os vereadores. “Estamos elaborando ações para priorizar a ação direta com a comunidade, fomentar as práticas para que o cidadão se aproprie da Casa”.



Voz local

Aluna de Arquitetura e Urbanismo da Unifor, Mariana Saraiva será uma das embaixadoras do Brasil na Assembleia da Juventude, de 15 a 17 próximos, na Universidade de Nova York (EUA). O evento é realizado pela Fundação dos Embaixadores da Amizade e Organização das Nações Unidas.



Cifras

O BNB fez as contas e concluiu: em 2018, investiu R$ 2,9 bilhões em crédito para micro e pequenas empresas. Essa dinheirama foi aplicada em 36,6 mil operações no Nordeste e no norte de Minas Gerais e do Espírito Santo, onde a instituição também atua.

PÍLULAS

A campanha contra “fake news” realizada pela Assembleia Legislativa tem um pezinho no passado. O tema começou a ser discutido lá - embora sem a participação de deputado nenhum - na gestão do hoje secretário das Cidades, José Albuquerque, como presidente da Casa. E faz sentido: a política e os políticos são vítimas frequentes de notícias falsas.

Contatos com a Coluna Comunicado podem ser feitos pelos e-mails comunicado@diariodonordeste.com.br ou roberto.maciel@diariodonordeste.com.br, pelo telefone (85) 3266 9784. O Whats App é (85) 99638 5129.