Organizando o calendário

Férias têm tudo a ver com turismo, certo? Certo. Saiba, então: tramita na Câmara dos Deputados proposta que cria o Calendário Turístico Oficial do Brasil. A ideia é reunir num só documento todos os eventos turísticos oficiais de municípios do País, mesmo os que não ocorram todos os anos. Ou, ainda, replicar para a esfera federal o que já ocorre nos Estados e em algumas regiões turísticas, que têm buscado organizar datas e atividades para evitar choques de interesses, perdas de dinheiro público e atropelos para as comunidades e os visitantes. As comissões de Turismo (onde atuam atualmente os cearenses José Airton Cirilo, Vaidon Oliveira e Raimundo Gomes de Matos); e de Constituição e Justiça e de Cidadania (com Genecias Noronha, Vicente Arruda, Danilo Forte, Moses Rodrigues, Gorete Pereira e José Guimarães) vão analisar o projeto.

Educação

O Instituto Municipal de Desenvolvimento de Recursos Humanos (Imparh) de Fortaleza recebe até 3 de fevereiro inscrições para concurso que vai selecionar 14 professores. Os aprovados vão assumir como formadores do Programa Mais Paic. E o salário, ó!, é de R$ 4.534,64.

Sem alegria

Pré-Carnaval não é só confetes e serpentinas, pode crer. Há também lixo. Não é novidade que os blocos de Fortaleza, dos maiores aos menores, geram demandas que ficam para a Prefeitura - ou seja, para o contribuinte - dar conta. O problema é que em vez de os monturos diminuírem com os anos, com a adoção de medidas preventivas e de coleta, estão é aumentando.

Tarefa de Sísifo

A propósito, a Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis) iniciou operação especial de fiscalização aos grandes geradores de resíduos sólidos. Não vai sofrer pela falta do que fazer.

Com açúcar...

Sobre nota publicada quarta-feira, referente à compra de capuccino pela Cagece, a empresa diz que o produto foi adquirido para seis meses de uso. E que a operação foi feita por cotação eletrônica, procedimento previsto na lei 13.303/2016 (Lei das Estatais).

...E com afeto

A Cagece observa que foram cumpridos os procedimentos legais cabíveis a empresas de economia mista, atendendo a valor de mercado, preservando a responsabilidade com o orçamento que tem, e afirma que a aquisição não interfere nos serviços prestados.

O que é, o que é?

O deputado José Sarto (PDT), candidato da base governista à Presidência da Assembleia Legislativa, avalia que o País vive um momento “especial” na política. Faltou definir o que entende como “especial”.

PÍLULAS

Maranguape realiza até hoje o I Encontro de 2019 de Gestores da Rede Municipal de Ensino. Entre os objetivos está a apresentação de diretrizes da administração pública para o setor.

