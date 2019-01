Olhar no futuro

Recém-empossado pelo governador Camilo Santana (PT), o secretário de Saúde do Ceará, Carlos Roberto (“dr. Cabeto”, como é mais conhecido) Martins, tem agenda nesta sexta-feira como a coordenação da Plataforma Ceará 2050. A pauta compreende projetos no setor agora coordenado pelo cardiologista - algo no estilo “cartas na mesa” e é a primeira de uma série com olhar voltado para o futuro. O propósito é o de abordar projetos estratégicos que poderão nortear o desenvolvimento do Estado nos próximos 32 anos, tratando-os em perspectivas econômica, social, territorial, institucional e ambiental. Diante de cenários extremamente competitivos e difíceis já projetados, a antecipação pode fazer a diferença entre crescer e estagnar. As atividades do Plataforma Ceará 2050 estão sendo elaboradas de forma colaborativa. A iniciativa tem base em planejamento estratégico de longo prazo, integrando segmentos distintos.

Em números

A numerologia do novo Cuca destaca investimento de R$ 34 milhões em área construída de 6 mil m². A obra deve durar 18 meses e, quando concluída, atenderá jovens de 15 a 29 anos de idade.

Em conceito

A proposta do Cuca - germinada na gestão Luizianne Lins (PT, 2005-2012) - é a de ministrar cursos, práticas esportivas, difusão cultural, formações e produções de comunicação, além de atividades de protagonismo juvenil e de direitos humanos.

Solípedes

Quando se fala em engajamento máximo das forças policiais contra os ataques de criminosos, fala-se em engajamento máximo mesmo. Tanto que a PM vai empatar R$ 51.840,00 na compra de alfafa para alimentar os equinos - que chamam lá de “solípedes” - que servem à tropa.

Serpentina

Aracati vai, bem dizer, inaugurar o Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa LGTB no Carnaval. O período de folia costumava ter registros de agressões a lésbicas, gays, transgêneros e bissexuais. A ideia é que o Conselho seja um apoio ao público e um acesso a direitos e uma conexão com a Justiça.

Espelho d'água

Quem acompanha políticas públicas, tem agora um apoio online interessante: a Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh) lançou versão digital do Anuário do Monitoramento dos Açudes do Ceará. O documento está em https://bit.ly/2CPmdvi.

PÍLULAS

O deputado Renato Roseno (PSol) apresentou projeto com o qual pretende proibir que postos de combustíveis abasteçam com gás natural veicular carros que não tiverem certificado de segurança específico.

Toda moderninha, Comunicado também abriu espaços nas redes sociais. Manifestações de leitores podem ser enviadas por Whats App, no número (85) 99664 7397, ou para os e-mails roberto.maciel@diariodonordeste.com.br ou comunicado@diariodonordeste.com.br.