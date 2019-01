O que o plenário aguarda

Quando a nova bancada dos 22 deputados federais cearenses se acomodar na Câmara, em fevereiro próximo, já deve encontrar na pauta da Casa duas propostas consideradas essenciais para o País: a reforma tributária e o fim do foro privilegiado. Ambas até já passaram na atual legislatura em comissão especial. No primeiro caso, com propostas de extinção de oito tributos federais, de um estadual e de um municipal; a comissão criou, para substituí-los, dois tributos sobre bens e serviços, visando a reduzir a burocracia e a sonegação fiscal. No segundo, também com chancela em comissão especial, definiu-se a diminuição do foro a cinco autoridades: o presidente da República e o vice; mais os presidentes da Câmara dos Deputados, do Senado e do Supremo Tribunal Federal (STF). Atualmente, o benefício alcança 55 mil servidores, incluindo ministros, governadores, prefeitos, chefes das Forças Armadas e integrantes – em qualquer esfera de poder – do Legislativo, do Ministério Público, do Judiciário e dos tribunais de contas. Ambos os textos precisam passar pelo plenário.

Teto

O deputado estadual eleito Acrísio Sena (PT), ainda vereador, já lançou uma das bases do novo mandato: a defesa de uma política habitacional consequente e sintonizada com as demandas sociais.

Profundidade

Acrísio diz que está apreensivo com os cortes no Orçamento da União para 2019. E cita reduções drásticas no últimos anos para moradia (R$ 4,2 bilhões para este ano, contra R$ 15,7 milhões em 2014) e saneamento básico (R$ 271 milhões para 2019, quando, em 2014, era de R$ 1,7 bilhão).

Vox

Fala de Acrísio: “O Ceará tem déficit habitacional de 283 mil unidades. Sem recursos suficientes da União para os estados, e ainda com o fim do Ministério das Cidades, a situação tende a piorar ainda mais”.

Exclusão

O vereador Ésio Feitosa (PPL) defende que condenados pelas leis Maria da Penha e do Feminicídio não sejam nomeados para cargos municipais em Fortaleza. Ésio até apresentou proposta incluindo o veto na Lei Orgânica, que é a Constituição da cidade.

Ponta dos dedos

O pessoal da curso de Fisioterapia da Unifor promove ação amanhã na Avenida Beira Mar, em Fortaleza. Entre os serviços, terapia manual de inibição de dor, pela manhã, e medicina auricular e ventosaterapia no tratamento da dor, à tarde. A mobilização integra a Ação de Férias Unifor, que começou nop último dia 12 e segue até dia 27.

Pílulas

Sabe a expressão popular "capar o gato", correspondendo a sair rapidinho de um lugar? Pois o serviço VetMóvel, da Secretaria do Meio Ambiente do Estado e da Prefeitura de Fortaleza, está para capar o gato no Parque Adahil Barreto. A unidade fica lá só até hoje, com atendimento veterinário gratuito, inclusive com literais castrações.

