O que muda com as mudanças?

A Assembleia Legislativa reabre hoje as rotinas do plenário, tendo renovado 37% das bancadas - o que alcançou 17 deputados estaduais. O índice é pra lá de representativo, embora diga respeito não apenas aos que não foram reeleitos, mas também aos que tiverem optado - por falta de vontade, de dinheiro ou de votos, tanto faz - por não encarar as urnas em 2018. O mais importante, no entanto, não é o redimensionamento da instituição em si, mas a perspectiva de novas abordagens políticas para demandas graves do Estado, tanto as antigas quanto as atuais. Já na Câmara dos Deputados, o índice de renovação chega a 47,37% - o maior desde 1990, na retomada da democratização, quando alcançaram-se 46%. A representação do Ceará no parlamento federal registrou modificações no mesmo patamar: 10 dos 22 integrantes do Estado não foram reeleitos em 2018. Isso compreende 45,45% da representação do Ceará.

Não vai

O prefeito Roberto Cláudio (PDT) enviará emissários à reabertura solene dos trabalhos dos vereadores, amanhã, na Câmara de Fortaleza. O vice, Moroni Torgan, e o secretário de Planejamento, Philippe Nothinghan, representarão o chefe do Executivo.

Vai

Roberto Cláudio só irá à Câmara no próximo dia 5, na primeira sessão ordinária. Deve até mesmo saudar novos nomes que se incorporarão à Casa: Libânia Holanda (PR), Ronivaldo Maia (PT), Sargento Reginauro (PROS) e Eron Moreira (PP) - os vereadores, que são suplentes, assumirão vagas deixadas pelos que se elegeram deputados.

Dance, dance, dance

A Vila das Artes, instituição de promoção cultural de Fortaleza, recebe só até hoje inscrições para nova turma no Curso de Formação Básica em Dança. A programação prevista é de seis anos.

Nos trinques

Já está tudo certinho para a inauguração do 33° campus do Instituto Federal do Ceará. Será no município de Mombaça, a 296 quilômetros de Fortaleza. Será o primeiro na gestão de Jair Bolsonaro. Vale lembrar que o IFCE é obra do governo Lula.

Sotaques e saberes

A Universidade de Fortaleza abre amanhã - seguindo até 29 de março - a temporada de inscrições para o Programa de Intercâmbio da Unifor, gerido pela Assessoria para Assuntos Internacionais. A meta é estimular, promover e organizar o intercâmbio dos estudantes da Unifor com universidades parceiras estrangeiras. Informações: (85) 3477 3127.

PÍLULAS

Nem tudo é folia, certo? Certo. Pois para quem quer se qualificar profissionalmente, taí uma chance: o Instituto Euvaldo Lodi, vinculado à Fiec, abriu vagas de estágio para Designer Gráfico, Marketing, Ciências Contábeis, Técnico em Administração, Comércio Exterior, Administração, Gestão Comercial, Engenharia Elétrica ou Engenharia de Renováveis e Engenharia de Produção.