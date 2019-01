O necessário confronto

Poderia ter sido um ato corriqueiro de gestão, mas não foi. O prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio (PDT), assinou esta semana ordem de serviço autorizando a construção de um Centro Urbano de Cultura, Arte, Ciência e Esporte (Cuca) no bairro José Walter. Creia: isso tem simbologia especial por confrontar, em princípio e fins, a onda de ataques criminosos que o Estado e a população têm sofrido nos últimos dias, atribuídos a facções contrariadas pela política penitenciária do Governo local. Dessa forma, põem-se frente à frente uma solução propositiva para demandas sociais, representada por um núcleo e por serviços de cidadania, e uma estratégia belicosa que fragiliza e aterroriza comunidades da Capital e do Interior, afetando brutalmente rotinas sociais e econômicas. Geridas pelo Instituto Cuca, vinculado à Coordenadoria Especial de Políticas Públicas de Juventude, a Rede mantém unidades na Barra do Ceará, Mondubim e Jangurussu.

Esticada

A Controladoria Geral do Estado prorrogou até dia 31 inscrições para concurso no qual abre 25 vagas para auditor de Controle Interno. O salário inicial pode chegar a R$ 11.742,96. Para participar, o candidato deve ter nível superior.

Obstáculo

Mais de 25% dos brasileiros vivem em moradias inadequadas, diz o deputado eleito Acrísio Sena (PT), argumentando com dados do IBGE. E garantir teto digno para esse mundo de gente é um dos desafios do País para 2019. Complicador: a gestão federal é conceitual e politicamente contrária ao programa “Minha Casa, Minha Vida”.

Administre-se

Seguem até 29 de março as inscrições para o Mestrado Profissional em Administração da Unifor. Estão sendo disponibilizadas 25 vagas e o processo seletivo terá três etapas: 1)Análise dos projetos de pesquisa; 2) Entrevista individual, prevista para os dias 17 a 19 de abril de 2019; e 3) análise do currículo.

Alinhados

Tramita na Câmara federal proposta que amplia para os guardas municipais as mesmas regras de aposentadoria especial que beneficia policiais federais, civis e militares. Tratam-se de normas constitucionais.

Começa assim

O Dnocs deu o primeiro e necessário passo para a construção do Açude Fronteiras, no município de Crateús. E lançou edital referente à desapropriação de terras, benfeitorias e coberturas vegetais.

PÍLULAS

Segue até o próximo dia 28 o período de inscrições para o Projeto Novo Vestibular (PNV), ação de extensão do Departamento de História da Universidade Federal do Ceará, que prepara turmas para o Enem. O formulário eletrônico está em https://goo.gl/iz5RtY.

