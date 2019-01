O desafio da ciência

O governo de Jair Bolsonaro mal começou na engatinhar e já vem produzindo contradições robustas - variando da política tributária às regras de aposentadoria -, algumas das quais protagonizadas pelo presidente em pessoa. Outras por auxiliares. Outras por ambos. É o caso da ciência e tecnologia. O ministro da pasta, Marcos Pontes, disse em visita ao Senado que o orçamento para pesquisa e inovação, que desde a gestão Temer está em queda livre, só deverá receber reforços a partir de 2020. Ou seja, prevê-se um ano inteirinho como período de vacas magras para o setor, que tem perdido competitividade e, mais do que isso, profissionais para outros países - é a chamada “fuga de cérebros”. Isso confronta diretamente a promessa de Bolsonaro de investir em dessalinização como recurso contra a seca no Nordeste. O processo, afinal, exige verbas e gente qualificada para tocá-lo adiante.

Giz, quadro...

A gestão do deputado - e quase secretário das Cidades - José Albuquerque (PDT) como presidente da Assembleia Legislativa deixou um legado bacana para a Universidade do Parlamento Cearense: o fortalecimento de ações educacionais.

...E Internet

Entre as atividades, destaca-se a Unipace Virtual, estratégia de ensino a distância via Internet em parceria com a Universidade Aberta do Brasil. Detalhe: os conteúdos são produzidos por servidores da Assembleia.

Matagal

O projeto Viva o Parque, realizado no Cocó pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente, retoma atividades - todas gratuitas - no próximo domingo, das 7 às 12h. Tipo um refresco para dias tão tensos vividos ultimamente pelo fortalezense.

Acelerando

A Prefeitura de Caucaia está criando uma trilha que merece ser seguida por outras gestões municipais no litoral. E engrenou marcha para conter os serviços clandestinos de passeios de turistas em buggys e quadriciclos. Em resumo: melhora a segurança, o trânsito e o ambiente.

Respeito

O vereador Márcio Martins (Pros) assina projeto para que Fortaleza se integre ao Dia de Combate ao Preconceito Contra Pessoas com Nanismo, data nacional celebrada em 25 de outubro. Márcio havia proposto no mês passado sessão em comemoração ao Dia do Cego. Quem é contra o "politicamente correto" - como um certo e nada talentoso tipo de humorista que infesta o YouTube - e que faz piadas sem respeitar os outros não vai gostar disso.

Pílulas

A Escola Sesi Senai de Educação Básica e Educação Profissional, mantida no Ceará pela Federação das Indústrias, abriu vagas para interessados em se matricular no 1º ano do Ensino Médio no turno da tarde. Eis um desafio: afinal, o ministro da Economia, Paulo Guedes, já avisou que quer cortar verbas do Sistema S.

A Coluna Comunicado pode ser contactada pelas redes sociais. O leitor pode se manifestar pelo Whats App, enviando mensagens para o número (85) 99664 7397, ou, pelos e-mails roberto.maciel@diariodonordeste.com.br ou comunicado@diariodonordeste.com.br.