Momento de organização

O Senado deve definir amanhã as presidências das comissões permanentes, a serem distribuídas entre os partidos. Há uma expectativa na base aliada do Palácio do Planalto, considerando que os grupos são fundamentais para a constituição da musculatura política do governo. São 14 colegiados: Assuntos Econômicos; Assuntos Econômicos; Assuntos Sociais; Constituição, Justiça e Cidadania; Ciência, Tecnologia, Inovação e Informática; Direitos Humanos e Legislação Participativa; Desenvolvimento Regional e Turismo; Educação, Cultura e Esporte; Serviços de Infraestrutura; Meio Ambiente; Agricultura e Reforma Agrária; e Relações Exteriores e Defesa Nacional. E mais as comissões Diretora do Senado Federal; de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor; e do projeto Senado do Futuro.

Atalho

O vereador Emanuel Acrízio (PRP) quer que a Prefeitura de Fortaleza analise a viabilidade da construção de uma ponte estaiada na cidade. A obra ligaria a Avenida Pontes Vieira à Rua Atilano de Moura, no Bairro Guararapes. A distância entre os pontos mais próximos dessas referências é de cerca de 3 quilômetros.

Aproximação

O presidente do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), desembargador Washington Araújo, avalia que a gestão do Judiciário tem como conviver bem com as entidades representativas dos servidores. "É possível construir um relacionamento harmônico, pois não precisa haver litigiosidade", acredita.

Facilidade

Tramita na Câmara dos Deputados projeto que permite que abertura, fechamento, alteração e legalização de empresas sejam feitos pela Internet. Para isso, o usuário teria de ser cadastrado na Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios, efetivada pelo Governo Federal ainda na gestão de Lula.

Sons

Para quem aprecia música, uma dica bacana: o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará

(IFCE) recebe até amanhã inscrições para cursos de extensão de acordeão (10 vagas), canto popular (20) e violão (10). E de graça. Há formulário eletrônico em www.ifce.edu.br.

PÍLULAS

A numerologia da Prefeitura de Fortaleza indica: a cidade tem hoje cerca de 150 mil pontos de iluminação pública com luz branca. Em 2014, havia 54.803 pontos de luz branca. Isso reforça a segurança.

