Menos sal, mais possibilidades

Nas contas da Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece), a Região Metropolitana de Fortaleza deve receber incremento de 12% na oferta de água para consumo humano, beneficiando cerca de 720 mil pessoas. A ideia é tirar esse recurso do mar, por meio de uma usina de dessalinização, que tratará 1 metro cúbico por segundo. A documentação para a licitação da estrutura já é acessível aos interessados. Poderia, diga-se, saciar a curiosidade do próprio Governo Federal - afinal, o ministro Marcos Pontes, da Ciência e Tecnologia, de atuação discreta e sem projeção, contaria com carta branca do presidente da República para buscar além-fronteiras soluções para a crise do abastecimento no Nordeste, incluindo a de tirar o sal da água do mar. Até 11 de março a papelada vai estar disponível a quem interessar possa.

Enrascada

A Pesquisa do Endividamento do Consumidor de Fortaleza, realizada em janeiro último pela Federação do Comércio do Estado do Ceará, indica que problemas financeiros afetam mais as mulheres. Do grupo, 20,4% dos entrevistados reconheceram ter contas pendentes.

Pepino

O levantamento reforça constatações anteriores, de que ao longo dos anos as mulheres vêm assumindo responsabilidades maiores como as finanças familiares. De modo amplo, vêm assumindo até os problemas.

Abacaxi

A pesquisa indica, ainda que pessoas com idade de 25 a 34 anos e do grupo com renda familiar interior a cinco salários mínimos também têm abacaxis para descascar. A principal justificativa para o não pagamento das dívidas é o desequilíbrio financeiro.

Na agulha

O Instituto Federal do Ceará engatilhou para maio a abertura de Mestrado em Educação Profissional e Tecnológica em Rede Nacional, com 24 vagas. E as inscrições já estão abertas, podendo ser feitas até 7 de março (veja em www.ifce.edu.br). Novidade: não está programada etapa com prova discursiva.

Phrasebook

Frase do governador Camilo Santana (PT), com base em levantamento da Secretaria do Tesouro Nacional: “O Ceará investiu quase R$ 1 bilhão a mais em Educação e Saúde em 2018, além do que era obrigatório investir”.

PÍLULAS

Do presidente da Assembleia, deputado José Sarto: “É imperativo para o agente público com mandato promover o debate sobre a sociedade e o tipo de País que queremos”. Que os outros parlamentares leiam.

