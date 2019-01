A Prefeitura de Fortaleza está em busca de contratar empresa especializada para elaborar plano de marketing que contemple o Programa Aldeia da Praia – Fortaleza Cidade com Futuro. “Verificou-se que ainda existe uma série de intervenções que necessitam ser viabilizadas para que Fortaleza tenha um litoral revitalizado, com ordenamento urbano e desenvolvimento sustentável, fundado na preservação do patrimônio histórico natural, na revitalização e reestruturação de referências turísticas significativas e na preservação e restauração de equipamentos de base”. Num contexto em que o setor - dos mais rentáveis para a cidade - se viu afetado peloa fatos graves cometidos por facções criminosas, incluindo ameaças e atos de depredação e terrorismo, a medida é mais do que necessária.

Em números

A ideia é investir R$ 179.961,00 no plano de marketing turístico, alcançando as regiões do Titanzinho e do Serviluz. O programa Aldeia da Praia conta com US$ 83,25 milhões, dinheiro saído dos cofres do Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF).

Sob pressão

O calendário é um instrumento de pressão sobre as ações desejadas. A Prefeitura admite que se essas não forem implementadas “num contexto amplo e integrado, de curto e médio prazos”, não geram os benefícios projetados e, no mais das vezes, os esforços empreendidos pode ir por água abaixo.

Apoio

Entidades do terceiro setor estão se mobilizando junto à Câmara de Fortaleza. É uma articulação pela permanência da vereadora Larissa Gaspar (PPL) como presidenta da Comissão de Direitos Humanos no biênio 2019/2020.

Pré-Carnaval

Aliás, a temporada pré-trabalhos legislativos está sendo farta de confetes e serpentinas para Larissa. Argumento das entidades em favor da parlamentar: “Ela enfrenta isso e possui um leque muito grande com várias bandeiras importantes que abarcam os setores do Direitos Humanos”.

Tem suor, sim

Porque não se deve dar moleza para a imprudência, a Prefeitura de Caucaia está promovendo ações específicas para guardas-vidas que atuam em praias como Iparana, Pacheco, Icaraí, Tambuba e Cumbuco. O pessoal tem de se submeter a uma bateria de exercícios físicos. Quem estiver fora de forma, precisa suar a camiseta.

Pílulas

Seguem abertas até a próxima sexta-feira as inscrições para advogados interessados em concorrer à lista tríplice na escolha de um suplente do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. Mais informações em https://goo.gl/jsE3aV.

