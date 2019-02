Justiça na ponta dos dedos

O Tribunal de Justiça do Estado encontrou na tecnologia uma aliada importante para os serviços que presta. E está disponibilizando um aplicativo que pode ser usado gratuitamente por telefones móveis. Chama-se “CPM – Consulta Processual Mobile”. O programa permite consultas de informações dos primeiro (varas e juizados) e segundo graus (Tribunal) do Poder Judiciário. Basta digitar número do processo ou nome de uma das partes interessadas - se não estiver sob sigilo, a informação será fornecida. Também pode ser visualizada data de protocolo, localização, situação e movimentações, entre outros dados. O aplicativo já registra mais de 10 mil downloads. E, veja só, recebeu nota média de 3,7 estrelas dos usuários. Essa graduação é de zero a cinco estrelas.

Retomada

Empresa de acompanhamento de crédito e inadimplência apurou que os pedidos de falência no País recuaram 14,5% no acumulado em 12 meses. No mesmo período, as falências decretadas tiveram alta de 1,3%, assim como os pedidos de recuperação judicial (2,8%) e recuperações judiciais deferidas (3,5%).

É já que clonam

Tramita na Câmara federal projeto que determina que organizadores de eventos ao ar livre disponibilizem dois banheiros portáteis químicos femininos para cada banheiro masculino. Legislar sobre dejetos não é lá novidade, mas aí já se literal demais.

Fronteira

O texto define ainda que os sanitários para homens e mulheres devem ficar em áreas separadas, para evitar assédios e vexames.

Nova carga

Detalhe: o projeto chegou a ser arquivado pela Mesa Diretora da Câmara federal no ano passado, devido ao fim da legislatura. Mas a autora foi reeleita e poderá desarquivá-lo.

Leitura

Na avaliação do deputado Acrísio Sena (PT), a mensagem apresentada pelo governador (e correligionário) Camilo Santana à Assembleia Legislativa é indicadora de que a gestão vai se manter como “referência de diálogo”.

Nova patente

A saída do vereador Noélio Oliveira da Câmara de Fortaleza, empossado em mandato de deputado na Assembleia Legislativa do Estado, gerou mudanças na escala hierárquica no parlamento municipal. É que, no lugar dele, que é soldado da Polícia Militar, entrou o suplente Reginauro Sousa - que é sargento do Corpo de Bombeiros do Ceará, além de militar nos palcos teatrais. A coincidência entre ambos é que, no ano passado, tiveram os nomes envolvidos em investigações.

Ambiente

Vai ter prorrogação campanha de coleta seletiva fruto de parceria entre a Secretaria de Educação e a organização não-governamental Fundação de Educação e Cultura Soldadinho do Araripe. A iniciativa pousou em 14 escolas municipais e trina especialmente na Chapada do Araripe. Temática do projeto, ações e objetivos para a temporada de 2019 já estão definidas.

Limite

Termina hoje o prazo para pagamento do IPTU de Fortaleza em cota única com desconto de 8%.

PÍLULAS

O novo presidente da Assembleia Legislativa, José Sarto (PDT), já está no sétimo mandato de deputado estadual. Médico graduado pela UFC, ele também foi vereador e presidente da Câmara Municipal de Fortaleza. Recentemente, Sarto entrou no Mestrado de Ciência Política do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa. Sarto fala inglês, francês e alemão.