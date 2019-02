Fervura na política

A discussão puxada ontem na Assembleia Legislativa pelo deputado André Fernandes (PSL), que movimentou todas as bancadas em reações contrárias às colocações dele – entre as quais a de que estava abrindo mão de “carro oficial” (embora não haja para parlamentares) e de “aposentadoria” (embora a contribuição seja uma opção a ser adotada por decisão própria e não compulsória) –, e que o leitor pode acompanhar na Editoria de Política, pode ser avaliada por três ângulos: 1) o da imaturidade, seja na política ou mesmo à custa dos 20 anos de idade que tem; 2) o do desconhecimento do qual ainda padece sobre direitos e deveres dos integrantes da Casa; 3) o da não-percepção de que a campanha eleitoral já acabou e de que o sentido das ações a serem tomadas agora é outro. Reconheça-se, porém, que nenhum justifica a quebra do decoro ou hostilidades e descortesias com os demais.

No além-mar

Portugal lidera as remessas de dinheiro feitas por brasileiros ao exterior. E muito “fixe”, como se diz por lá. Enquanto no ano passado os Estados Unidos registraram queda de 48% no recebimento de valores do Brasil, os lusitanos apuraram aumento de 230%.

No chão da praça

O Tribunal de Justiça está distribuindo em pontos de pré-Carnaval em Fortaleza material informativo que trata da conscientização sobre a violência contra a mulher. Os focos são a Lei Maria da Penha e a campanha contra o abuso sexual de mulheres em transportes coletivos.

Na praia

A propósito, de folia, a Prefeitura de Caucaia vai aproveitar o período de Momo para reforçar ações de esclarecimento para enfrentamento da sífilis. A marcha é puxada pela Secretaria Municipal de Saúde e pela Comissão Intersetorial do Selo Unicef.

Os melhores

E por falar em Carnaval, vale registrar: o 20º Festival Jazz & Blues, em Guaramiranga, vai ter homenagem de cearenses ao beatle George Harrison. Os músicos Felipe Cazaux, Roberto Lessa, Kildare Rios, Márcio Holanda, Eduardo Neves, Rafael Balboa e Marcelo Holanda fizeram releituras blueseiras de canções do guitarrista, cantor e compositor inglês.

PÍLULAS

O Serviço Social do Comércio (Sesc) do Ceará está recebendo inscrições para a ação Trabalho Social com Idosos (TSI) em Fortaleza. Há 40 atividades, incluindo de promoção da saúde e qualidade de vida e de orientações sobre direitos sociais e cidadania. O atendimento é feito na Rua Clarindo de Queiroz, 1740 - Centro;

