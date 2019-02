É, literalmente, guerra!

A queda de braço política entre os defensores e os opositores das armas de fogo ganhou um tom um tanto cearense. É o projeto de decreto legislativo na Câmara federal que suspende os efeitos do decreto presidencial que flexibilizou as condições para posse de arma no Brasil leva um jamegão local. É do deputado Denis Bezerra (PSB). O confronto com a ideologia bolsonariana que libera a posse é claro. Os parlamentares que assinam o texto legislativo alegam que a medida presidencial não pode desfazer o Estatuto do Desarmamento.

Com sotaque

Da série "Crise? Que crise?" Uma rede de escolas de idiomas originária de Santa Catarina está em busca de investidores no Nordeste. Um dos argumentos é o de que, apesar das encrencas políticas e econômicas do País, o grupo experimentou crescimento de 380% nos últimos dois anos.

Juntos e misturados

Bugueiros, ambulantes, artesãos, pescadores e donos de restaurantes e barracas de praia, entre outros integrantes da cadeia produtiva de Canoa Quebrada, em Aracati, estão se organizando com a Prefeitura em rodas de conversas sobre qualificação. A ordem é ampliar os potenciais da ecnomia local.

Avanço

O Banco do Nordeste está tocando no Ceará o Programa de Desenvolvimento Territorial do Litoral Leste (Prodeter). Trata-se de estratégia do para desenvolver municípios por meio de organização e fortalecimento da cadeia produtiva local. Cajucultores têm destaque no público do Prodeter.

Direito

A Pós-Graduação de Direito da Unifor Universidade de Fortaleza promove hoje, a partir das 9h, a aula magna do Mestrado e Doutorado em Direito Constitucional. O tema é “Liberdade, Contingência e Ironia”.

Apreciação

A aula magna ficará a cargo do professor catedrático da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa Fernando José Borges Correia Araújo. O palestrante as principais obras do filósofo e economista Adam Smith, o mais importante teórico do liberalismo econômico.

PÍLULAS

Hoje é o Dia Nacional de Combate ao Alcoolismo. A data poderia ser observada com mais atenção nos parlamentos. Afinal, vício em álcool é tão grave quanto o vício em drogas ilíticas. Não é engraçado - diferentemente do que acham alguns humoristas - e destroi famílias e vidas.

Contatos da Coluna: roberto.maciel@diariodonordeste.com.br e comunicado@diariodonordeste.com.br; Whats App (85) 99638 5129 (só mensagens de texto); e telefone (85) 3266 9784.