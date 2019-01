Discussões empoçadas

A crise da segurança no Ceará tem imposto discussões intensas e a busca de medidas acerca de temas que, até recentemente, pareciam muito distante da realidade social. No caso, ações que correspondem a terrorismo. Pois bem: tramita no Senado projeto que inclui como práticas terroristas incendiar, depredar, saquear, destruir ou explodir meios de transporte ou qualquer bem público ou privado. E, ainda, interferir, sabotar ou danificar sistemas de informática ou bancos de dados. As penas para esses crimes variam de 12 a 30 anos de prisão. E não ficam por aí: quem auxiliar ou abrigar envolvidos com terrorismo também tem punição prevista, de cinco a oito anos de reclusão, além de multa. A sanção só não será aplicada se o acolhimento for feito por ascendente ou descendente em primeiro grau, cônjuge, companheiro estável ou irmão do acusado de terrorismo. Apesar das demandas do cidadão por soluções legais, as propostas encaminhadas encontram-se em olímpica estagnação. Empoçaram. Pararam. Não há explicação lógica para situação tão grave. Detalhe: as representações do Ceará - que se tornou estado-símbolo de temores coletivos - no Congresso têm se calado diante do caos.

Cara e coroa

A numerologia estatal traz uma boa notícia para os concurseiros de plantão: o Orçamento da União deste ano autoriza o preenchimento de 43.373 vagas no serviço público, além da criação de outros 4.851 novos cargos. E uma má notícia: a autorização não significa que os concursos sejam realizados.

Recuperação

A Reforma do Ensino Médio, baseada em lei de 2017 e aprovada e sancionada pelo Legislativo federal em 2018, está sob mira parlamentar. Projeto na Câmara dos Deputados propõe a revogação das medidas, que, entre outras, definem como obrigatórias no currículo do ensino médio somente as disciplinas de língua portuguesa, matemática, língua inglesa, educação física e artes. O basicão, portanto.

Turma

As comissões de Educação; e de Constituição e Justiça e de Cidadania, que tradicionalmente abrigam deputados cearenses, vão analisar o texto.

Musculatura

Depende apenas de sanção do prefeito Roberto Cláudio (PDT) proposta que autoriza profissionais de Educação Física a exercerem a profissão na orla da Avenida Beira-Mar de Fortaleza. A ideia, que é um fôlego para categoria, é do vereador Benigno Jr. (PSD). Até já passou na Câmara Municipal.

Pílulas

O Instituto Plácido Castelo, braço de formação do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, recebe até amanhã inscrições para o IV Seminário de Formação de Tutores para o Ambiente Virtual de Aprendizagem. A qualificação será ministrada pela Internet. Veja mais em www.ipc.tce.ce.gov.br.

