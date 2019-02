De olho na decolagem

As oportunidades e demandas relacionadas às entidades e empresas do segmento turístico estão no campo de interesses da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Ceará (Fecomércio). O Conselho Empresarial de Turismo e Hospitalidade (Contur), mantido pela entidade, já dispõe de uma radiografia completa da mais elementar estrtutura do setor - o Aeroporto de Fortaleza. O diretor do equipamento, Alan Veras, explicou ao Contur que o fluxo de passageiros internacionais cresceu 162% entre janeiro de 2018 e janeiro último. E que o número de passageiros domésticos aumentou 15%. Há perspectivas muito positivas no cenário. Explorar os potenciais convenientemente é que é o desafio.

Reação

A ex-ministra do Meio Ambiente, ex-senadora e ex-candidata a presidente da República (2010, 2014 e 2018) Marina Silva (Rede) reagiu fortemente à declaração do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, que xingou em programa de TV o ambientalista Chico Mendes, assassinado no Acre em 1988.

"Desinformado"

"Não sabe da relevância de Chico Mendes por motivos óbvios: não é ambientalista e é desinformado. Chico faz parte do Panteão da Pátria e é reconhecido mundialmente. Apesar da ignorância de Salles, a luta de Chico permanece viva", escreveu no Twitter.

Fora do padrão

Marina saiu da curva, como se diz. Afinal, fora das temporadas eleitorais, ela vinha se mantendo em silêncio obsequioso. Tanto Marina Silva quanto Chico Mendes descendem de cearenses que migraram para trabalhar como seringueiros no Acre.

Se a moda pega...

A Justiça do Ceará condenou companhia aérea a indenizar por danos morais uma família submetida a esperar mais de seis horas por conexão de voo no Rio de Janeiro com destino a Fortaleza. A empresa vai ter de desembolsar R$ 8 mil, mas cabe recurso.

PÍLULAS

A composição das comissões da Câmara de Fortaleza está por um fiozinho de nada de ser concluída e, méritos para o presidente da Casa, Antonio Henrique (PDT), sem quizilas entre vereadores.

