Das coisas e dos projetos

Fortaleza, Juazeiro do Norte e Barbalha devem ser contempladas com parcelas da seleção de projetos-piloto de Internet das Coisas (IoT), proposta lançada em meados do ano passado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). A capital apresentou ação de monitoramento remoto de crianças e adolescentes com obesidade, pela Rede Nacional de Pesquisa. Já o Instituto Atlântico encaminhou projeto de implantação de redes de iluminação pública habilitadoras de soluções de IoT, de olho na redução do tempo de deslocamento, aumento da atratividade de transportes públicos e o aumento da capacidade de vigilância para segurança pública, tanto para Fortaleza quanto para Juazeiro do Norte, além de Petrópolis (RJ). Por fim, Barbalha entrou num pacote de gestão de pragas e maquinário, monitoramento de bem estar animal na bovinocultura de leite e uso de sistemas de IoT para integração entre lavoura, pecuária e floresta.

Cifrões

Não é só a elevada tecnologia que promove convergências entre as propostas. Há também a expectativa financeira - que é ocorre de forma evidente. Estudos de consórcio técnico indica que o desenvolvimento da Internet das Coisas no Brasil pode ter impacto de US$ 132 bilhões.

Pontos

Quatro ambientes, todos com perspectivas milionárias, estão sendo considerados na avaliação dos impactos da Internet das Coisas no País: Indústria (com US$ 45 bilhões), Saúde (com US$ 39 bilhões), Cidades (com US$ 27 bilhões) e Meio Rural (com US$ 21 bilhões).

Sem facada

Tramita na Câmara Municipal de Fortaleza projeto que põe um pé no freio de cobranças abusivas de aplicativos de transporte em momentos de calamidade pública. O texto é assinado pelo vereador Guilherme Sampaio (PT).

Respeito

Guilherme diz que proposta não se opõe às chamadas “tarifas dinâmicas”, que são alteradas mediante horários e demandas, mas à exploração dos usuários exclusivamente nos eventuais momentos de crise urbana em que o transporte público pode ter a frota reduzida.

Quilometragem

A propósito, há motoristas de aplicativos se largando de Teresina (PI) para trabalhar em Fortaleza. Eles alegam que na capital piauiense não há movimentação turística como em Fortaleza e que é mais interessante - e rentável, claro - dirigir por aqui - apesar da crise na segurança.



PÍLULAS

A comissão examinadora do concurso para juiz substituto do Tribunal de Justiça do Ceará marcou para hoje sorteio de relatores para eventuais recursos contra o resultado provisório de prova escrita. O resultado final, com 50 vagas, deve ser divulgado em maio próximo.

